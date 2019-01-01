Під час чергування застрелився поліцейський
Сьогодні, 22:26
У Дніпрі покінчив із собою співробітник відділення поліції Дніпровського аеропорту.
Подія сталася під час несення служби, - повідомляє УНН.
Співробітник поліції, 1978 року народження, зачинився у кімнаті відпочинку та вистрелив в голову з табельного пістолета.
За інформацією джерела, поліцейський надіслав прощальну "смс" своїй знайомій, а також написав записку в якій просить пробачення.
Розпочато досудове розслідування. Встановлюються мотиви такого вчинку.
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Подія сталася під час несення служби, - повідомляє УНН.
Співробітник поліції, 1978 року народження, зачинився у кімнаті відпочинку та вистрелив в голову з табельного пістолета.
За інформацією джерела, поліцейський надіслав прощальну "смс" своїй знайомій, а також написав записку в якій просить пробачення.
Розпочато досудове розслідування. Встановлюються мотиви такого вчинку.
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