Під час чергування застрелився поліцейський





Подія сталася під час несення служби, - повідомляє УНН.



Співробітник поліції, 1978 року народження, зачинився у кімнаті відпочинку та вистрелив в голову з табельного пістолета.



За інформацією джерела, поліцейський надіслав прощальну "смс" своїй знайомій, а також написав записку в якій просить пробачення.



Розпочато досудове розслідування. Встановлюються мотиви такого вчинку.

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