За тиждень на Волині недобросовісні рибалки 25 разів порушували закон. ФОТО

За тиждень рибалки-порушники завдали майже 8 тисяч гривень збитків.У період з 5 по 11 серпня 2019 року інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 25 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів, - про це повідомляє рибоохоронний патруль Волині.Так, було складено чотири протоколи за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП), 18 - за грубі порушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП) та один – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів). Крім того, оформлено два акти виявлення та вилучення безхазяйного майна.«За даний період на порушників накладено 204 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 7 991 грн. В ході проведених заходів інспектори вилучили 16 кг водних біоресурсів. Також вилучено 17 од. заборонених знарядь лову та ще 12 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.Для прикладу, сьомого серпня інспектори рибоохоронного патруля зафіксували грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на ставку, поблизу с. Хорів Локачинського району Волинської області. Так, було викрито чоловіка, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову – трьома риболовецькими сітками. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони, громадянину не вдалося завдати шкоди рибному господарству України.На особу оформлено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направлено до Локачинського суду для притягнення порушника до відповідальності.Наступного дня в ході рибоохоронної роботи рейдова група відвідала ринки Шацького району. На одному з ринків с. Світязь було виявлено громадянина, який здійснював незаконний продаж риби без дозвільних документів. На порушника складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.В управлінні рибоохорони функціонує цілодобова телефонна «гаряча лінія»: 067-360-78-40. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства - прохання повідомити Волинський рибоохоронний патруль за вказаним номером.Довідкова інформація:В період з 20 серпня по 30 вересня у Волинській області розпочинається друга линька раків та встановлюється заборона на їх вилов