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В Криму зняли з прокату український мультик

В Криму зняли з прокату український мультик
Анімаційний фільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» зняли з показів у кінотеатрах анексованого Криму за вимогою правовласника після звернення проєкту.

Український мультфільм показували на великих екранах анексованого півострова, як і в сусідній Росії, з 1 по 14 серпня, - повідомляє Радіо Свобода.

Російська фірма з прокату «Експонента Філм» заявила, що це не порушує закони Росії.

У компанії Film.Ua Group ситуацію оцінили як «неприпустиму», а результатом її переговорів з Росією стало відкликання стрічки з кримського прокату.

Анімаційний фільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» став першою українською стрічкою, що вийшла в комерційний прокат у Китаї. Це сталося в січні 2019 року.

«Викрадена принцеса» – перший повнометражний мультфільм для українського і міжнародного прокату у виробничій лінійці анімаційної студії Animagrad. Стрічка була створена за підтримки Держкіно. Її режисував Олег Маламуж, сценарій написав Ярослав Войцешек.

В Україні мультфільм вийшов у прокат в березні 2018 року і зібрав 36 115 670 гривень, що є абсолютним рекордом для українських анімаційних фільмів.

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Теги: культура, Крим
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