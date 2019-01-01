В Криму зняли з прокату український мультик
12 серпень, 23:31
Анімаційний фільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» зняли з показів у кінотеатрах анексованого Криму за вимогою правовласника після звернення проєкту.
Український мультфільм показували на великих екранах анексованого півострова, як і в сусідній Росії, з 1 по 14 серпня, - повідомляє Радіо Свобода.
Російська фірма з прокату «Експонента Філм» заявила, що це не порушує закони Росії.
У компанії Film.Ua Group ситуацію оцінили як «неприпустиму», а результатом її переговорів з Росією стало відкликання стрічки з кримського прокату.
Анімаційний фільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» став першою українською стрічкою, що вийшла в комерційний прокат у Китаї. Це сталося в січні 2019 року.
«Викрадена принцеса» – перший повнометражний мультфільм для українського і міжнародного прокату у виробничій лінійці анімаційної студії Animagrad. Стрічка була створена за підтримки Держкіно. Її режисував Олег Маламуж, сценарій написав Ярослав Войцешек.
В Україні мультфільм вийшов у прокат в березні 2018 року і зібрав 36 115 670 гривень, що є абсолютним рекордом для українських анімаційних фільмів.
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Український мультфільм показували на великих екранах анексованого півострова, як і в сусідній Росії, з 1 по 14 серпня, - повідомляє Радіо Свобода.
Російська фірма з прокату «Експонента Філм» заявила, що це не порушує закони Росії.
У компанії Film.Ua Group ситуацію оцінили як «неприпустиму», а результатом її переговорів з Росією стало відкликання стрічки з кримського прокату.
Анімаційний фільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» став першою українською стрічкою, що вийшла в комерційний прокат у Китаї. Це сталося в січні 2019 року.
«Викрадена принцеса» – перший повнометражний мультфільм для українського і міжнародного прокату у виробничій лінійці анімаційної студії Animagrad. Стрічка була створена за підтримки Держкіно. Її режисував Олег Маламуж, сценарій написав Ярослав Войцешек.
В Україні мультфільм вийшов у прокат в березні 2018 року і зібрав 36 115 670 гривень, що є абсолютним рекордом для українських анімаційних фільмів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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