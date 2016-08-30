Цьогоріч на «Оскар» претендує один український фільм
Сьогодні, 03:21
На "Оскар" за 2019 рік від України претендуватиме стрічка "Додому" режисера Нарімана Алієва.
Про це повідомляє "Гордон", посилаючись на Національний Оскарівський комітет.
Український Оскарівський комітет завершив приймання заявок для участі у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм"
Цього року в національному відборі бере участь один фільм – це стрічка "Додому" режисера Нарімана Алієва, головну роль у якій зіграв Ахтем Сеітаблаєв.
У ній розповідається історія чоловіка, який утратив старшого сина внаслідок війни на сході України. Разом із молодшим сином він вирушає в подорож, яка залишить глибокий слід у їхніх стосунках, ідеться в анонсі картини, головну роль у якій зіграв Ахтем Сеітаблаєв.
Засідання комітету з висунення претендента від України на "Оскар" відбудеться 23 серпня.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/culture/-na-oskar-za-2019-rik-vid-ukrajini-bude-pretenduvati-strichka-dodomu-rezhisera-alijeva-natsionalnij-oskarivskij-komitet-1188523.html
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Про це повідомляє "Гордон", посилаючись на Національний Оскарівський комітет.
Український Оскарівський комітет завершив приймання заявок для участі у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм"
Цього року в національному відборі бере участь один фільм – це стрічка "Додому" режисера Нарімана Алієва, головну роль у якій зіграв Ахтем Сеітаблаєв.
У ній розповідається історія чоловіка, який утратив старшого сина внаслідок війни на сході України. Разом із молодшим сином він вирушає в подорож, яка залишить глибокий слід у їхніх стосунках, ідеться в анонсі картини, головну роль у якій зіграв Ахтем Сеітаблаєв.
Засідання комітету з висунення претендента від України на "Оскар" відбудеться 23 серпня.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/culture/-na-oskar-za-2019-rik-vid-ukrajini-bude-pretenduvati-strichka-dodomu-rezhisera-alijeva-natsionalnij-oskarivskij-komitet-1188523.html
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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