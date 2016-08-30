Цьогоріч на «Оскар» претендує один український фільм

На "Оскар" за 2019 рік від України претендуватиме стрічка "Додому" режисераПро це повідомляє "Гордон", посилаючись на Національний Оскарівський комітет.Український Оскарівський комітет завершив приймання заявок для участі у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм"Цього року в національному відборі бере участь один фільм – це стрічка "Додому" режисера Нарімана Алієва, головну роль у якій зігравУ ній розповідається історія чоловіка, який утратив старшого сина внаслідок війни на сході України. Разом із молодшим сином він вирушає в подорож, яка залишить глибокий слід у їхніх стосунках, ідеться в анонсі картини, головну роль у якій зіграв Ахтем Сеітаблаєв.Засідання комітету з висунення претендента від України на "Оскар" відбудеться 23 серпня.Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/culture/-na-oskar-za-2019-rik-vid-ukrajini-bude-pretenduvati-strichka-dodomu-rezhisera-alijeva-natsionalnij-oskarivskij-komitet-1188523.html