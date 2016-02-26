Російський канал вирізав з голлівудського фільму фразу про українців. ВІДЕО
Сьогодні, 01:09
У Росії під час дубляжу з голлівудського фільму “Пограбування по-італійськи” (The Italian Job) вирізали фразу про українців.
Користувачі соцмереж помітили, що телеканал “СТС” показав кримінальний бойовик 2003 року з політичною редакторською правкою, - повідомляє "Новинарня".
В оригіналі фільму текст фрази звучить так: “Слухай сюди, я давно зрозумів: не можна йти проти природи, тещі і довбаних українців”.
“СТС” скоротив цю цитату: “Слухай сюди, я давно зрозумів: не можна йти проти природи і тещі”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Користувачі соцмереж помітили, що телеканал “СТС” показав кримінальний бойовик 2003 року з політичною редакторською правкою, - повідомляє "Новинарня".
В оригіналі фільму текст фрази звучить так: “Слухай сюди, я давно зрозумів: не можна йти проти природи, тещі і довбаних українців”.
“СТС” скоротив цю цитату: “Слухай сюди, я давно зрозумів: не можна йти проти природи і тещі”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Російський канал вирізав з голлівудського фільму фразу про українців. ВІДЕО
Сьогодні, 01:09
13 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Криму зняли з прокату український мультик
12 серпень, 23:31
Волинські спортсмени зайняли призові місця на чемпіонаті України
12 серпень, 22:54