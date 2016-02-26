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Російський канал вирізав з голлівудського фільму фразу про українців. ВІДЕО

Російський канал вирізав з голлівудського фільму фразу про українців. ВІДЕО
У Росії під час дубляжу з голлівудського фільму “Пограбування по-італійськи” (The Italian Job) вирізали фразу про українців.

Користувачі соцмереж помітили, що телеканал “СТС” показав кримінальний бойовик 2003 року з політичною редакторською правкою, - повідомляє "Новинарня".

В оригіналі фільму текст фрази звучить так: “Слухай сюди, я давно зрозумів: не можна йти проти природи, тещі і довбаних українців”.

“СТС” скоротив цю цитату: “Слухай сюди, я давно зрозумів: не можна йти проти природи і тещі”.


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Теги: кіно, Росія, Україна
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