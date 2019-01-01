Провідні українські боксери відмовилися їхати на чемпіонат світу в Росію

Федерація боксу України не відправлятиме офіційну делегацію на чемпіонат світу з боксу в російський Єкатеринбург.Провідні українські боксери-аматори вирішили відмовитися від участі в змаганнях, які пройдуть в Росії, - повідомляє Укрінформ.«Члени національної збірної України, які брали участь в останніх Європейських іграх, чемпіонаті Європи в Харкові, ті хлопці, які є першими-другими номерами збірної України, - точно брати участь в змаганнях в Росії не будуть», - заявив керівник прес-служби ФБУ Олександр Подаваленко.Чемпіонат світу з боксу пройде з 7-го по 21 вересня в Єкатеринбурзі.