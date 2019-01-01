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Провідні українські боксери відмовилися їхати на чемпіонат світу в Росію

Провідні українські боксери відмовилися їхати на чемпіонат світу в Росію
Федерація боксу України не відправлятиме офіційну делегацію на чемпіонат світу з боксу в російський Єкатеринбург.

Провідні українські боксери-аматори вирішили відмовитися від участі в змаганнях, які пройдуть в Росії, - повідомляє Укрінформ.

«Члени національної збірної України, які брали участь в останніх Європейських іграх, чемпіонаті Європи в Харкові, ті хлопці, які є першими-другими номерами збірної України, - точно брати участь в змаганнях в Росії не будуть», - заявив керівник прес-служби ФБУ Олександр Подаваленко.

Чемпіонат світу з боксу пройде з 7-го по 21 вересня в Єкатеринбурзі.

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Теги: спорт, бокс, чемпіонат світу, Росія
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