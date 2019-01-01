Екскомандира волинської бригади, який став командувачем ОС, представили особовому складу

Начальник Генерального штабу ЗСУпредставив особовому складу Об'єднаного командного пункту командувача ОСПредставлення відбулося під час спільної робочої поїздки на Донеччину, - пише Канал24.Хомчак висловив переконання, що під командуванням Кравченка особовий склад Об'єднаних сил продовжить виконувати на високому рівні найважливіші завданняКрім того, начальник Генерального штабу нагадав, що ще одним президентським указомбуло призначено командувачем Сухопутних військ ЗСУ.Володимир Анатолійович Кравченко був начальником оперативного командування "Північ" з центром у Чернігові з 2017 року. До цього працював заступником начальника штабу в тому ж ОК. Генеральське звання отримав в грудні 2014 року указом п'ятого президента Петра Порошенка. До 2009 – командував 51ОМБр.