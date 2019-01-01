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Екскомандира волинської бригади, який став командувачем ОС, представили особовому складу

Екскомандира волинської бригади, який став командувачем ОС, представили особовому складу
Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак представив особовому складу Об'єднаного командного пункту командувача ОС Володимира Кравченка.

Представлення відбулося під час спільної робочої поїздки на Донеччину, - пише Канал24.

Хомчак висловив переконання, що під командуванням Кравченка особовий склад Об'єднаних сил продовжить виконувати на високому рівні найважливіші завдання

Крім того, начальник Генерального штабу нагадав, що ще одним президентським указом Олександра Сирського було призначено командувачем Сухопутних військ ЗСУ.


Володимир Анатолійович Кравченко був начальником оперативного командування "Північ" з центром у Чернігові з 2017 року. До цього працював заступником начальника штабу в тому ж ОК. Генеральське звання отримав в грудні 2014 року указом п'ятого президента Петра Порошенка. До 2009 – командував 51ОМБр.

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Теги: ООС, призначення
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