Луцькі баскетболісти активно готуються до нового сезону. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Гравці баскетбольного клубу "Старий Луцьк-Університет" набирають форму перед початком нового сезону.
Фотозвіт тренування баскетболісти оприлюднили на своїй сторінці у Facebook.
"Незважаючи на спеку, наша команда продовжує виснажливі тренування в рамках підготовки до нового сезону! Сьогодні хлопці працювали на фізичними кондиціями", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фотозвіт тренування баскетболісти оприлюднили на своїй сторінці у Facebook.
"Незважаючи на спеку, наша команда продовжує виснажливі тренування в рамках підготовки до нового сезону! Сьогодні хлопці працювали на фізичними кондиціями", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку побільшало скарг на безпритульних собак
Сьогодні, 08:42
На луцьких дорогах просять «залатати» провалля
Сьогодні, 08:34
Луцькі баскетболісти активно готуються до нового сезону. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Експерт назвав продукти, які подорожчають восени
Сьогодні, 07:21
Чоловік викинув співмешканку з балкону
Сьогодні, 06:11