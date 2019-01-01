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Луцькі баскетболісти активно готуються до нового сезону. ФОТО

Луцькі баскетболісти активно готуються до нового сезону. ФОТО
Гравці баскетбольного клубу "Старий Луцьк-Університет" набирають форму перед початком нового сезону.

Фотозвіт тренування баскетболісти оприлюднили на своїй сторінці у Facebook.

"Незважаючи на спеку, наша команда продовжує виснажливі тренування в рамках підготовки до нового сезону! Сьогодні хлопці працювали на фізичними кондиціями", - йдеться у дописі.


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Теги: Волинь, Луцьк, спорт
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