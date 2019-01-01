Чоловік викинув співмешканку з балкону

В Одесі чоловік викинув з балкону 3 поверху свою співмешканку.Це сталося 9 серпня на вулиці Космонавтів, - повідомляє Оd-news.56-річній постраждалій, яка ледь не померла, викликали швидку допомогу і відвезли в лікарню, де лікарі діагностували пацієнтці множинні переломи, струс мозку і закриту черепно-мозкову травму.В результаті розслідування з'ясувалося, що потерпіла сама впала з такої висоти, а її скинув з балкона співмешканець 32 років.Правоохоронці затримали підозрюваного чоловіка. Розслідування цієї справи триває, тепер правоохоронці встановлюють обставини того, що сталося.