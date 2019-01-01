Чоловік викинув співмешканку з балкону
Сьогодні, 06:11
В Одесі чоловік викинув з балкону 3 поверху свою співмешканку.
Це сталося 9 серпня на вулиці Космонавтів, - повідомляє Оd-news.
56-річній постраждалій, яка ледь не померла, викликали швидку допомогу і відвезли в лікарню, де лікарі діагностували пацієнтці множинні переломи, струс мозку і закриту черепно-мозкову травму.
В результаті розслідування з'ясувалося, що потерпіла сама впала з такої висоти, а її скинув з балкона співмешканець 32 років.
Правоохоронці затримали підозрюваного чоловіка. Розслідування цієї справи триває, тепер правоохоронці встановлюють обставини того, що сталося.
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Це сталося 9 серпня на вулиці Космонавтів, - повідомляє Оd-news.
56-річній постраждалій, яка ледь не померла, викликали швидку допомогу і відвезли в лікарню, де лікарі діагностували пацієнтці множинні переломи, струс мозку і закриту черепно-мозкову травму.
В результаті розслідування з'ясувалося, що потерпіла сама впала з такої висоти, а її скинув з балкона співмешканець 32 років.
Правоохоронці затримали підозрюваного чоловіка. Розслідування цієї справи триває, тепер правоохоронці встановлюють обставини того, що сталося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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