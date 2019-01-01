Експерт назвав продукти, які подорожчають восени

На переконання гендиректора Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, у вересні подорожчають молоко, сметана і яйця.Про це повідомляє Голос ua.«Молочка дорожчатиме невеликими темпами. У літні місяці ціна на неї стабілізувалася, так як попит на неї значно менше. У вересні ціна на молочну продукцію знову піде вгору. Люди почнуть повертатися до молочних продуктів, так як ризики отруєнь будуть менше. Відповідно в перший місяць осені молоко і сметана подорожчають на 20-30 копійок. Вартість вершкового масла залежить не від внутрішніх речей, а від можливості експорту. Якщо можливість експортувати в інші країни буде ширшою, ніж на сьогоднішній день, масло може подорожчати на 2-3 гривні за кілограм », - сказав Дорошенко.За словами експерта, подорожчають курячі яйця.«Зараз яйця продають дешевше собівартості, таке довго тривати не може, тому вони будуть дорожчати. Якщо восени ціна на них не виросте, то нам потім доведеться переплатити за них в кілька разів. Виробники не зможуть довго працювати собі в збиток. Швидше за все, українцям варто готуватися до подорожчання яєць уже в вересні - жовтні », - резюмував він.Нагадаємо, ціни на продукти продовжують зростати. Найбільше дивують цінники на сезонні фрукти і овочі. За кіло помідорів доведеться викласти від 30 гривень. Стільки ж, а то й більше - за абрикоси і сливи.