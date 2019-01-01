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У Луцьку побільшало скарг на безпритульних собак

У Луцьку побільшало скарг на безпритульних собак
У Луцьку збільшилась кількість скарг стосовно проблеми безпритульних собак.

Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що на лінію оперативного реагування мерії надійшов 21 дзвінок стосовно проблеми безпритульних собак. Зокрема, бігають вони на Мамсурова, Бенделіані, Станіславського, лесі Українки, Ландау, Дружби Народів.

«Деякі адреси повторюються неодноразово впродовж кількох тижнів», – сказала Карп’як.

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Теги: тварина, Волинь, Луцьк
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Коментарі 2
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Це ознаки анархії і безвладдя
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на гпз зграї псів. по ночам гавкають, не дають спати. депутати з району мовчать. а кп ласка тільки проїдає бюджетні гроші. так би і казали, що у Луцьку на першому місці - собаки, а не люди.
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