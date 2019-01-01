У Луцьку побільшало скарг на безпритульних собак





Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що на лінію оперативного реагування мерії надійшов 21 дзвінок стосовно проблеми безпритульних собак. Зокрема, бігають вони на Мамсурова, Бенделіані, Станіславського, лесі Українки, Ландау, Дружби Народів.



«Деякі адреси повторюються неодноразово впродовж кількох тижнів», – сказала Карп’як.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку збільшилась кількість скарг стосовно проблеми безпритульних собак.Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПурозповіла, що на лінію оперативного реагування мерії надійшов 21 дзвінок стосовно проблеми безпритульних собак. Зокрема, бігають вони на Мамсурова, Бенделіані, Станіславського, лесі Українки, Ландау, Дружби Народів.«Деякі адреси повторюються неодноразово впродовж кількох тижнів», – сказала Карп’як.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію