У Луцьку побільшало скарг на безпритульних собак
Сьогодні, 08:42
У Луцьку збільшилась кількість скарг стосовно проблеми безпритульних собак.
Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що на лінію оперативного реагування мерії надійшов 21 дзвінок стосовно проблеми безпритульних собак. Зокрема, бігають вони на Мамсурова, Бенделіані, Станіславського, лесі Українки, Ландау, Дружби Народів.
«Деякі адреси повторюються неодноразово впродовж кількох тижнів», – сказала Карп’як.
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Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що на лінію оперативного реагування мерії надійшов 21 дзвінок стосовно проблеми безпритульних собак. Зокрема, бігають вони на Мамсурова, Бенделіані, Станіславського, лесі Українки, Ландау, Дружби Народів.
«Деякі адреси повторюються неодноразово впродовж кількох тижнів», – сказала Карп’як.
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Коментарі 2
Це ознаки анархії і безвладдя
на гпз зграї псів. по ночам гавкають, не дають спати. депутати з району мовчать. а кп ласка тільки проїдає бюджетні гроші. так би і казали, що у Луцьку на першому місці - собаки, а не люди.
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