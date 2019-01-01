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У декількох луцьких будинках – витік газу

У декількох луцьких будинках – витік газу
У низці будинків у Луцьку стався витік газу.

Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що припиняли газопостачання через витоки газу у будинках на Перемоги, 13, Волі, 17, 60, Молоді, 17б, Рівненській, 25б, Кравчука, 26, Воїнів-Афганців, 4.

Також через ремонти лишалися без газу мешканці будинків на Чекалкіна, 11 та Ківерцівській, 65б.

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Теги: Луцьк, газ, витік газу, проблема
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