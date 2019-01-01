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«Справа потихеньку затухає, а сморід залишається», – Пустовіт

«Справа потихеньку затухає, а сморід залишається», – Пустовіт
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт доручив аналізувати всі дзвінки, що надходять на лінію оперативного реагування міської ради щодо проблеми смороду.

Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що отримали 584 дзвінка, що стосувалися проблеми смороду в місті. Однак. За її словами, звернень все ж поменшало.

Натомість Григорій Пустовіт доручив ретельно аналізувати всі дзвінки, що отримають стосовно неприємного запаху в місті.

«Справа потихеньку затухає, а сморід залишається», – констатував він.

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Теги: сморід, Луцьк, скандал
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Коментарі 2
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да це від гриши пуспозвона і гришу недотика і всїеї вашої банди по місту смердить
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Пустовіт мобілізує свою групу підтримки. Хоче мітингів і перекриття трас
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