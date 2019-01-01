«Справа потихеньку затухає, а сморід залишається», – Пустовіт

В.о. мера Луцькадоручив аналізувати всі дзвінки, що надходять на лінію оперативного реагування міської ради щодо проблеми смороду.Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПуповідомила, що отримали 584 дзвінка, що стосувалися проблеми смороду в місті. Однак. За її словами, звернень все ж поменшало.Натомість Григорій Пустовіт доручив ретельно аналізувати всі дзвінки, що отримають стосовно неприємного запаху в місті.«Справа потихеньку затухає, а сморід залишається», – констатував він.