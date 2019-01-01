«Справа потихеньку затухає, а сморід залишається», – Пустовіт
Сьогодні, 08:50
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт доручив аналізувати всі дзвінки, що надходять на лінію оперативного реагування міської ради щодо проблеми смороду.
Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що отримали 584 дзвінка, що стосувалися проблеми смороду в місті. Однак. За її словами, звернень все ж поменшало.
Натомість Григорій Пустовіт доручив ретельно аналізувати всі дзвінки, що отримають стосовно неприємного запаху в місті.
«Справа потихеньку затухає, а сморід залишається», – констатував він.
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Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що отримали 584 дзвінка, що стосувалися проблеми смороду в місті. Однак. За її словами, звернень все ж поменшало.
Натомість Григорій Пустовіт доручив ретельно аналізувати всі дзвінки, що отримають стосовно неприємного запаху в місті.
«Справа потихеньку затухає, а сморід залишається», – констатував він.
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Коментарі 2
да це від гриши пуспозвона і гришу недотика і всїеї вашої банди по місту смердить
Пустовіт мобілізує свою групу підтримки. Хоче мітингів і перекриття трас
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