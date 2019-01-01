Скандал зі звільненням відомого тренера з плавання: у луцькій школі прокоментували інцидент

В.о. директора КЗ «СДЮСШОР Луцької міської ради»прокоментував скандал зі звільненням відомого тренераПро це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.За словами Володимира Озимка, перед 8 липня подав заяву про те, що він збирається проводити навчально-тренувальні процеси зта іншим вихованцем на базі басейну у «Спорт Лайфі». Утім, разом з цією заявою він не надав графік індивідуальної підготовки спорстменів. Тож директор не погодив йому ці тренування і рекомендував займатися на базі басейну, звідки спустили аоду.«Після цього Самчук перестав з’являтися на роботу і тільки після дзвінка директора він прийшов 15 липня. Під час його відсутності склали акти про те, що він не приходив. Один акт Самчук підписав, на інших відмовився ставити підпис. У письмовій формі він написав, що має право не давати ніяких пояснень», – зауважив Володимир Озимко.Тренер відмовився надавати пояснення про відсутність і перед колективом школи. Тож його вирішили звільнити.Натомість в.о.меранаголосив, що це проблема як директора школи, так і тренера.«Жодні амбіції не мають перешкоджати підготовці дитини. Вона не має від цього страждати. Я б хотів, щоб у басейні була робоча ситуація, щоб у всіх колективах ми пам’ятали про трудову дисципліну. Якщо ви хочете йти, то йдіть. Для чого така ганьба на всю Україну пішла? У цьому випадку тренер навіть не захотів пояснити свої дії», - додав він.