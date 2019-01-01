Скандал зі звільненням відомого тренера з плавання: у луцькій школі прокоментували інцидент
Сьогодні, 09:20
В.о. директора КЗ «СДЮСШОР Луцької міської ради» Володимир Озимко прокоментував скандал зі звільненням відомого тренера Володимира Самчука.
Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами Володимира Озимка, перед 8 липня подав заяву про те, що він збирається проводити навчально-тренувальні процеси з Максимом Ткачуком та іншим вихованцем на базі басейну у «Спорт Лайфі». Утім, разом з цією заявою він не надав графік індивідуальної підготовки спорстменів. Тож директор не погодив йому ці тренування і рекомендував займатися на базі басейну, звідки спустили аоду.
«Після цього Самчук перестав з’являтися на роботу і тільки після дзвінка директора він прийшов 15 липня. Під час його відсутності склали акти про те, що він не приходив. Один акт Самчук підписав, на інших відмовився ставити підпис. У письмовій формі він написав, що має право не давати ніяких пояснень», – зауважив Володимир Озимко.
Тренер відмовився надавати пояснення про відсутність і перед колективом школи. Тож його вирішили звільнити.
Натомість в.о.мера Григорій Пустовіт наголосив, що це проблема як директора школи, так і тренера.
«Жодні амбіції не мають перешкоджати підготовці дитини. Вона не має від цього страждати. Я б хотів, щоб у басейні була робоча ситуація, щоб у всіх колективах ми пам’ятали про трудову дисципліну. Якщо ви хочете йти, то йдіть. Для чого така ганьба на всю Україну пішла? У цьому випадку тренер навіть не захотів пояснити свої дії», - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами Володимира Озимка, перед 8 липня подав заяву про те, що він збирається проводити навчально-тренувальні процеси з Максимом Ткачуком та іншим вихованцем на базі басейну у «Спорт Лайфі». Утім, разом з цією заявою він не надав графік індивідуальної підготовки спорстменів. Тож директор не погодив йому ці тренування і рекомендував займатися на базі басейну, звідки спустили аоду.
«Після цього Самчук перестав з’являтися на роботу і тільки після дзвінка директора він прийшов 15 липня. Під час його відсутності склали акти про те, що він не приходив. Один акт Самчук підписав, на інших відмовився ставити підпис. У письмовій формі він написав, що має право не давати ніяких пояснень», – зауважив Володимир Озимко.
Тренер відмовився надавати пояснення про відсутність і перед колективом школи. Тож його вирішили звільнити.
Натомість в.о.мера Григорій Пустовіт наголосив, що це проблема як директора школи, так і тренера.
«Жодні амбіції не мають перешкоджати підготовці дитини. Вона не має від цього страждати. Я б хотів, щоб у басейні була робоча ситуація, щоб у всіх колективах ми пам’ятали про трудову дисципліну. Якщо ви хочете йти, то йдіть. Для чого така ганьба на всю Україну пішла? У цьому випадку тренер навіть не захотів пояснити свої дії», - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Керівництво давно вже почало щемити тренера. Батьки дітей ,котрих тренував, ходили на розборки після того, як в нього забрали групу. Чудовий тренер. Препаскудний директор. Скоро басейну того не буде, вони виживуть всіх і остаточно спустять воду
Останні новини
Пояснили, чому частина Луцька стоїть у заторах
Сьогодні, 09:32
13 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:22
Скандал зі звільненням відомого тренера з плавання: у луцькій школі прокоментували інцидент
Сьогодні, 09:20
У декількох луцьких будинках – витік газу
Сьогодні, 09:11