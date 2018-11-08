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13 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

13 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
13 серпня вшановується Євдоким Каппадокиянин, який проживав на території Малої Азії в IX столітті. Євдоким є покровителем дому і сім'ї.

Іменини сьгодні святкують: Антон, Георгій, Іван, Йосиф, Степан, Стефан, - 24 канал.

Народні прикмети на 13 серпня

– Сильний вітер на Євдокима – зима буде сніжною.

– Туман вранці швидко розсіюється – до ясної погоди.

– Павутина літає – спекотні дні триватимуть ще довго.

– Густий туман над лісом – до багатого врожаю грибів.

– З 12 на 13 серпня сняться віщі сни, які можуть виповниться на дев'ятий день.

Що можна робити 13 серпня

1. Цього дня рекомендується багато працювати.

Що не можна робити 13 серпня

1. Не робіть сьогодні важливих покупок, відкладіть цей процес на більш вдалий день.



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Теги: 13 серпня, свято, заборони
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