Пояснили, чому частина Луцька стоїть у заторах





Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Заммера Луцька Григорій Недопад розповів, що на Стрілецькій, Василя Мойсея, Яровиці останнім часом постійно виникають затори.



«Це пов’язано з ремонтом перехрестя Ківерцівська-Карпенка-Карого. Ремонт цієї ділянки завершується, тож найближчим часом звичний рух відновлять», – відзначив посадовець.

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