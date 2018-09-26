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Пояснили, чому частина Луцька стоїть у заторах

Пояснили, чому частина Луцька стоїть у заторах
Розповіли, чому на декількох луцьких вулицях виникають затори.

Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Заммера Луцька Григорій Недопад розповів, що на Стрілецькій, Василя Мойсея, Яровиці останнім часом постійно виникають затори.

«Це пов’язано з ремонтом перехрестя Ківерцівська-Карпенка-Карого. Ремонт цієї ділянки завершується, тож найближчим часом звичний рух відновлять», – відзначив посадовець.

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Теги: затор, Луцьк, ремонт, Карпенка-Карого
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