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Вулицю волинського міста затопило. ФОТО

Вулицю волинського міста затопило. ФОТО
У Володимирі-Волинському на вулиці Незалежності стався потоп.

Про це у спільноті Ганьба княжого міста написала Валентина Матвійчук.

Вона зазначила, що таку ситуацію вона спостерігала на вулиці Незалежності.

У коментарях до допису люди зазначають, що на цій вулиці немає зливових каналізацій.

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Вулицю волинського міста затопило. ФОТО
Вулицю волинського міста затопило. ФОТО
Вулицю волинського міста затопило. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, потоп
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