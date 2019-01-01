Вулицю волинського міста затопило. ФОТО
Сьогодні, 09:44
У Володимирі-Волинському на вулиці Незалежності стався потоп.
Про це у спільноті Ганьба княжого міста написала Валентина Матвійчук.
Вона зазначила, що таку ситуацію вона спостерігала на вулиці Незалежності.
У коментарях до допису люди зазначають, що на цій вулиці немає зливових каналізацій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Великий потоп: у волинському місті люди плавають на дорозі. ВІДЕО
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Про це у спільноті Ганьба княжого міста написала Валентина Матвійчук.
Вона зазначила, що таку ситуацію вона спостерігала на вулиці Незалежності.
У коментарях до допису люди зазначають, що на цій вулиці немає зливових каналізацій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Великий потоп: у волинському місті люди плавають на дорозі. ВІДЕО
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