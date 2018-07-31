Феєрія світла над Луцьком: мережу «закидали» неймовірними світлинами блискавки
Сьогодні, 11:53
У Луцьку в кінці доби 12 серпня потужна гроза накрила місто.
Відтак, лучани активно публікують фотографії блискавки у facebook.
"Вчорашня колискова... На те небо не можна було надивитися", - написав журналіст Олександр Андріюк.
"Сила природи! Було страшновато...", - такими словами підписав свої світлини фотограф Вадим Павлосюк.
Нагадаємо, що 17 травня теж потужна гроза накрила Луцьк. Тоді деякі мікрорайони міста навіть засипало сильним градом розміром з квасолину.
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Відтак, лучани активно публікують фотографії блискавки у facebook.
"Вчорашня колискова... На те небо не можна було надивитися", - написав журналіст Олександр Андріюк.
"Сила природи! Було страшновато...", - такими словами підписав свої світлини фотограф Вадим Павлосюк.
Нагадаємо, що 17 травня теж потужна гроза накрила Луцьк. Тоді деякі мікрорайони міста навіть засипало сильним градом розміром з квасолину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
комусь феєрія а комусь дім спалило....б*дло ви
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