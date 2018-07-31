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Феєрія світла над Луцьком: мережу «закидали» неймовірними світлинами блискавки

Феєрія світла над Луцьком: мережу «закидали» неймовірними світлинами блискавки
У Луцьку в кінці доби 12 серпня потужна гроза накрила місто.

Відтак, лучани активно публікують фотографії блискавки у facebook.

"Вчорашня колискова... На те небо не можна було надивитися", - написав журналіст Олександр Андріюк.

"Сила природи! Було страшновато...", - такими словами підписав свої світлини фотограф Вадим Павлосюк.

Нагадаємо, що 17 травня теж потужна гроза накрила Луцьк. Тоді деякі мікрорайони міста навіть засипало сильним градом розміром з квасолину.

фотограф Олександр Дурманенко
фотограф Олександр Дурманенко
фотограф Вадим Павлосюк
фотограф Вадим Павлосюк
журналіст Олександр Андріюк
журналіст Олександр Андріюк
фотограф Олександр Дурманенко
фотограф Олександр Дурманенко
журналіст Олександр Андріюк
журналіст Олександр Андріюк
фотограф Олександр Дурманенко
фотограф Олександр Дурманенко
заступниця директора департаменту сім'ї, молоді та спорту луцької міськради Катерина Шкльода
заступниця директора департаменту сім'ї, молоді та спорту луцької міськради Катерина Шкльода
журналіст Олександр Андріюк
журналіст Олександр Андріюк

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Теги: блискавка, Луцьк, світлини
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Коментарі 1
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комусь феєрія а комусь дім спалило....б*дло ви
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