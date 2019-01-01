У центрі Луцька тролейбус врізався у маршрутку
Сьогодні, 10:16
У Луцьку на вулиці Винниченка, 11 зіткнулись тролейбус та маршрутка.
Аварія сталася зранку 13 серпня о 08:40, - інформує прес-служба патрульної поліції Волині.
Так, за кермом тролейбуса був 54-річний житель Луцька, а маршруткою керував 53-річний водій.
Зазначається, що водій тролейбуса не переконався у безпечності руху заднім ходом та зіткнувся з маршруткою, яка що рухалася позаду. На водія тролейбуса складено протокол за ст. 124.
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Аварія сталася зранку 13 серпня о 08:40, - інформує прес-служба патрульної поліції Волині.
Так, за кермом тролейбуса був 54-річний житель Луцька, а маршруткою керував 53-річний водій.
Зазначається, що водій тролейбуса не переконався у безпечності руху заднім ходом та зіткнувся з маршруткою, яка що рухалася позаду. На водія тролейбуса складено протокол за ст. 124.
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