У центрі Луцька тролейбус врізався у маршрутку





Аварія сталася зранку 13 серпня о 08:40, - інформує прес-служба патрульної поліції Волині.



Так, за кермом тролейбуса був 54-річний житель Луцька, а маршруткою керував 53-річний водій.



Зазначається, що водій тролейбуса не переконався у безпечності руху заднім ходом та зіткнувся з маршруткою, яка що рухалася позаду. На водія тролейбуса складено протокол за ст. 124.



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