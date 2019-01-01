У селі на Волині через блискавку загорівся дах будинку





Про це пише



Як розповів на апаратній нараді 13 серпня міський голова Петро Саганюк, негода повалила у місті кілька дерев. Також вода понищила паркан на будівництві і залила котлован на вулиці Ковельскій. Фото з місця розмістили у спільноті Типовий Володимир у Facebook.



Як розповіли виданню рятувальники, вночі вони виїжджали до села Зимного. Пожежникам повідомили, що горить дах у новобудові. Причина пожежі – удар блискавки.



«Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Було пошкоджено 40 квадратних метрів перекриття», – зазначили пожежники.



Також, розповіли вони, були повідомлення про підтоплення автомобілів.



Дві години цієї ночі в оселі володимирчан не постачали воду.



«Було знеструмлення. Дві години не працювали водозабори», – повідомив начальник УВКГ Володимир Власюк.



Як зазначив Петро Саганюк, подібної грози у місті не було аж з початку 90-их. Тоді вода не встигала сходити і місцями досягала вікон будівель.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зимне Володимир-Волинського району блискавка влучила у дах будинку і спричинила пожежу.Про це пише БУГ Як розповів на апаратній нараді 13 серпня міський голова, негода повалила у місті кілька дерев. Також вода понищила паркан на будівництві і залила котлован на вулиці Ковельскій. Фото з місця розмістили у спільноті Типовий Володимир у Facebook.Як розповіли виданню рятувальники, вночі вони виїжджали до села Зимного. Пожежникам повідомили, що горить дах у новобудові. Причина пожежі – удар блискавки.«Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Було пошкоджено 40 квадратних метрів перекриття», – зазначили пожежники.Також, розповіли вони, були повідомлення про підтоплення автомобілів.Дві години цієї ночі в оселі володимирчан не постачали воду.«Було знеструмлення. Дві години не працювали водозабори», – повідомив начальник УВКГЯк зазначив Петро Саганюк, подібної грози у місті не було аж з початку 90-их. Тоді вода не встигала сходити і місцями досягала вікон будівель.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію