У селі на Волині через блискавку загорівся дах будинку
Сьогодні, 10:23
У селі Зимне Володимир-Волинського району блискавка влучила у дах будинку і спричинила пожежу.
Про це пише БУГ.
Як розповів на апаратній нараді 13 серпня міський голова Петро Саганюк, негода повалила у місті кілька дерев. Також вода понищила паркан на будівництві і залила котлован на вулиці Ковельскій. Фото з місця розмістили у спільноті Типовий Володимир у Facebook.
Як розповіли виданню рятувальники, вночі вони виїжджали до села Зимного. Пожежникам повідомили, що горить дах у новобудові. Причина пожежі – удар блискавки.
«Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Було пошкоджено 40 квадратних метрів перекриття», – зазначили пожежники.
Також, розповіли вони, були повідомлення про підтоплення автомобілів.
Дві години цієї ночі в оселі володимирчан не постачали воду.
«Було знеструмлення. Дві години не працювали водозабори», – повідомив начальник УВКГ Володимир Власюк.
Як зазначив Петро Саганюк, подібної грози у місті не було аж з початку 90-их. Тоді вода не встигала сходити і місцями досягала вікон будівель.
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Про це пише БУГ.
Як розповів на апаратній нараді 13 серпня міський голова Петро Саганюк, негода повалила у місті кілька дерев. Також вода понищила паркан на будівництві і залила котлован на вулиці Ковельскій. Фото з місця розмістили у спільноті Типовий Володимир у Facebook.
Як розповіли виданню рятувальники, вночі вони виїжджали до села Зимного. Пожежникам повідомили, що горить дах у новобудові. Причина пожежі – удар блискавки.
«Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Було пошкоджено 40 квадратних метрів перекриття», – зазначили пожежники.
Також, розповіли вони, були повідомлення про підтоплення автомобілів.
Дві години цієї ночі в оселі володимирчан не постачали воду.
«Було знеструмлення. Дві години не працювали водозабори», – повідомив начальник УВКГ Володимир Власюк.
Як зазначив Петро Саганюк, подібної грози у місті не було аж з початку 90-их. Тоді вода не встигала сходити і місцями досягала вікон будівель.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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