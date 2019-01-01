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У селі на Волині через блискавку загорівся дах будинку

У селі на Волині через блискавку загорівся дах будинку
У селі Зимне Володимир-Волинського району блискавка влучила у дах будинку і спричинила пожежу.

Про це пише БУГ.

Як розповів на апаратній нараді 13 серпня міський голова Петро Саганюк, негода повалила у місті кілька дерев. Також вода понищила паркан на будівництві і залила котлован на вулиці Ковельскій. Фото з місця розмістили у спільноті Типовий Володимир у Facebook.

Як розповіли виданню рятувальники, вночі вони виїжджали до села Зимного. Пожежникам повідомили, що горить дах у новобудові. Причина пожежі – удар блискавки.

«Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Було пошкоджено 40 квадратних метрів перекриття», – зазначили пожежники.

Також, розповіли вони, були повідомлення про підтоплення автомобілів.

Дві години цієї ночі в оселі володимирчан не постачали воду.

«Було знеструмлення. Дві години не працювали водозабори», – повідомив начальник УВКГ Володимир Власюк.

Як зазначив Петро Саганюк, подібної грози у місті не було аж з початку 90-их. Тоді вода не встигала сходити і місцями досягала вікон будівель.

У селі на Волині через блискавку загорівся дах будинку
У селі на Волині через блискавку загорівся дах будинку

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Теги: пожежа, Володимир, блискавка, Зимне
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