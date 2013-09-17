вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Івано-Франківську дівчина на BMW розтрощила п'ять автівок. ФОТО

В Івано-Франківську дівчина на BMW розтрощила п'ять автівок. ФОТО
В Івано-Франківську біля нічного клубу "Ельдорадо" трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів.

Винуватицею аварії, за інформацією журналістів, стала модель Влада Твардовська, - пише Обозреватель.

Близько третьої години ночі 12 серпня 20-літня водійка кросовера BMW не справилася з керуванням і наїхала на острівець безпеки, після чого машина "влетіла" на парковку нічного клубу, пошкодивши чотири припарковані автомобілі. Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Івано-Франківської області.

Як додає "Галицький кореспондент", механічних ушкоджень зазнали “Кіа Спортедж”, “Хонда GRF”, “Нісан Кашкай” та “Хонда Сівік”.

На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група для встановлення обставин справи і швидка медична допомога. Власника “Нісана” 1987 року народження госпіталізували з підозрою на перелом гомілки.

Видання "Фіртка" з посиланням на власні джерела пише, що за кермом BMW, яка влаштувала резонансну ДТП, могла бути модель Влада Твардовська. Дівчина навчається у Прикарпатському національному університеті. Минулого року вона брала участь у конкурсі краси та моди "Star Face of the season s's 2018" і стала обличчям бренду "Калуський бровар".

Станом на 09:00 вівторка, 13 серпня, дівчина не прокоментувала ситуацію.

За словами правоохоронців, дівчина не була в стані сп'яніння, що згодом підтвердили в медичній установі. Зараз з'ясовується, з якою швидкістю рухалася водійка.

В Івано-Франківську дівчина на BMW розтрощила п'ять автівок. ФОТО
В Івано-Франківську дівчина на BMW розтрощила п'ять автівок. ФОТО
В Івано-Франківську дівчина на BMW розтрощила п'ять автівок. ФОТО
В Івано-Франківську дівчина на BMW розтрощила п'ять автівок. ФОТО
В Івано-Франківську дівчина на BMW розтрощила п'ять автівок. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Івано-Франківськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фріланс – комфортний спосіб заробітку*
Сьогодні, 10:40
«Ситуація дуже складна»: деталі аварії на електропідстанції в Луцьку
Сьогодні, 10:35
В Івано-Франківську дівчина на BMW розтрощила п'ять автівок. ФОТО
Сьогодні, 10:31
У селі на Волині через блискавку загорівся дах будинку
Сьогодні, 10:23
У центрі Луцька тролейбус врізався у маршрутку
Сьогодні, 10:16
Схожі новини
Відео з місця аварії літака поблизу Коломиї
17 вересень, 2013, 21:15
Повідомили деталі аварії, у якій постраждала луцька журналістка Повідомили деталі аварії, у якій постраждала луцька журналістка
Сьогодні, 10:46
У центрі Луцька тролейбус врізався у маршрутку У центрі Луцька тролейбус врізався у маршрутку
Сьогодні, 10:16
У ДТП постраждала луцька журналістка У ДТП постраждала луцька журналістка
12 серпень, 18:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зливи і сильний вітер: на Заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 11:00
 0
На підприємствах Волині цьогоріч загинуло 15 працівників, а травмувалось – 102
Сьогодні, 10:51
 0
Повідомили деталі аварії, у якій постраждала луцька журналістка
Сьогодні, 10:46
 0
Фріланс – комфортний спосіб заробітку*
Сьогодні, 10:40
 0
«Ситуація дуже складна»: деталі аварії на електропідстанції в Луцьку
Сьогодні, 10:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿