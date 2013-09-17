В Івано-Франківську дівчина на BMW розтрощила п'ять автівок. ФОТО
Сьогодні, 10:31
В Івано-Франківську біля нічного клубу "Ельдорадо" трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів.
Винуватицею аварії, за інформацією журналістів, стала модель Влада Твардовська, - пише Обозреватель.
Близько третьої години ночі 12 серпня 20-літня водійка кросовера BMW не справилася з керуванням і наїхала на острівець безпеки, після чого машина "влетіла" на парковку нічного клубу, пошкодивши чотири припарковані автомобілі. Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Івано-Франківської області.
Як додає "Галицький кореспондент", механічних ушкоджень зазнали “Кіа Спортедж”, “Хонда GRF”, “Нісан Кашкай” та “Хонда Сівік”.
На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група для встановлення обставин справи і швидка медична допомога. Власника “Нісана” 1987 року народження госпіталізували з підозрою на перелом гомілки.
Видання "Фіртка" з посиланням на власні джерела пише, що за кермом BMW, яка влаштувала резонансну ДТП, могла бути модель Влада Твардовська. Дівчина навчається у Прикарпатському національному університеті. Минулого року вона брала участь у конкурсі краси та моди "Star Face of the season s's 2018" і стала обличчям бренду "Калуський бровар".
Станом на 09:00 вівторка, 13 серпня, дівчина не прокоментувала ситуацію.
За словами правоохоронців, дівчина не була в стані сп'яніння, що згодом підтвердили в медичній установі. Зараз з'ясовується, з якою швидкістю рухалася водійка.
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Винуватицею аварії, за інформацією журналістів, стала модель Влада Твардовська, - пише Обозреватель.
Близько третьої години ночі 12 серпня 20-літня водійка кросовера BMW не справилася з керуванням і наїхала на острівець безпеки, після чого машина "влетіла" на парковку нічного клубу, пошкодивши чотири припарковані автомобілі. Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Івано-Франківської області.
Як додає "Галицький кореспондент", механічних ушкоджень зазнали “Кіа Спортедж”, “Хонда GRF”, “Нісан Кашкай” та “Хонда Сівік”.
На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група для встановлення обставин справи і швидка медична допомога. Власника “Нісана” 1987 року народження госпіталізували з підозрою на перелом гомілки.
Видання "Фіртка" з посиланням на власні джерела пише, що за кермом BMW, яка влаштувала резонансну ДТП, могла бути модель Влада Твардовська. Дівчина навчається у Прикарпатському національному університеті. Минулого року вона брала участь у конкурсі краси та моди "Star Face of the season s's 2018" і стала обличчям бренду "Калуський бровар".
Станом на 09:00 вівторка, 13 серпня, дівчина не прокоментувала ситуацію.
За словами правоохоронців, дівчина не була в стані сп'яніння, що згодом підтвердили в медичній установі. Зараз з'ясовується, з якою швидкістю рухалася водійка.
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