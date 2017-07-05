«Ситуація дуже складна»: деталі аварії на електропідстанції в Луцьку





Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.



За словами директора луцької філії ПрАТ «Волиньобленерго» Романа Рожила, ситуація на електропідстанції дуже складна. Під час аварії вигоріли лише три вимикачі, але внаслідок задимлення та утворення сажі, ізоляція пошкоджена на всій підстанції.



«Наразі ми уже п’ятий день майже цілодобово чистимо ізоляцію. Всіх споживачів підключили до електропостачання, промислові підприємства по одній-дві лінії теж працюють, крім тягової підстанції тролейбусів у Струмівці, де пошкоджені дві лінії і найближчим часом немає часу відновити електроенергію», - розповів він.



Роман Рожило повідомив, що загалом ремонт електропідстанції займе чимало часу.



Натомість заммера Луцька Григорій Недопад каже, що у районі електропідстанції є житловий комплекс, що до неї підключений та разом із тим немає резервних ліній.



«Люди просять попереджати про відключення за день-два. У літній період треба, щоб не псувалися харчі і працювали холодильники», - наголосив він.

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