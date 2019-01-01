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Повідомили деталі аварії, у якій постраждала луцька журналістка

Повідомили деталі аварії, у якій постраждала луцька журналістка
У Луцьку на вулиці Винниченка легковик збив журналістку.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, інцидент трапився ввечері 12 серпня.

Водійка легковика Ford Focus допустила наїзд на 38-річну лучанку, журналістку місцевого телеканалу.

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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