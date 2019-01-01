Повідомили деталі аварії, у якій постраждала луцька журналістка





Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, інцидент трапився ввечері 12 серпня.



Водійка легковика Ford Focus допустила наїзд на 38-річну лучанку, журналістку місцевого телеканалу.



Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

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