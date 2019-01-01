Зливи і сильний вітер: на Заході України оголосили штормове попередження





Про це повідомляє ДСНС України у Волинській області.



Так, за даними УкрГідрометцентру, у зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікують грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.



Вдень 13 серпня та впродовж доби 14 серпня на Заході країни пройдуть значні дощі, а в окремих районах шквали 25-28 м/с.



Крім того, 14 серпня у західних областях зниження денної температури до 20-25° (на 5-10°).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-14 серпня у багатьох регіонах України очікують погіршення погодних умов.Про це повідомляє ДСНС України у Волинській області.Так, за даними УкрГідрометцентру, у зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікують грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.Вдень 13 серпня та впродовж доби 14 серпня на Заході країни пройдуть значні дощі, а в окремих районах шквали 25-28 м/с.Крім того, 14 серпня у західних областях зниження денної температури до 20-25° (на 5-10°).

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