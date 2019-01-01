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Зливи і сильний вітер: на Заході України оголосили штормове попередження

Зливи і сильний вітер: на Заході України оголосили штормове попередження
13-14 серпня у багатьох регіонах України очікують погіршення погодних умов.

Про це повідомляє ДСНС України у Волинській області.

Так, за даними УкрГідрометцентру, у зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікують грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Вдень 13 серпня та впродовж доби 14 серпня на Заході країни пройдуть значні дощі, а в окремих районах шквали 25-28 м/с.

Крім того, 14 серпня у західних областях зниження денної температури до 20-25° (на 5-10°).

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Теги: прогноз, погода, Волинь, зливи
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