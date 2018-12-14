Усі школи одного із волинських районів під'єднають до інтернету
Сьогодні, 18:23
У Любешівському районі усі без винятку навчальні заклади підключать до мережі Інтернет.
Про це йдеться на сайті громади.
Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації 06 серпня 2019 року №435 у бюджет Любешівської селищної об’єднаної територіальної громади надійде 350 000 гривень.
«Зазначені кошти передбачені на реалізацію заходів підвищення якості освіти та будуть спрямовані на придбання послуг з доступу до Інтернету усіх навчальних закладів Любешівської громади», – йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сайті громади.
Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації 06 серпня 2019 року №435 у бюджет Любешівської селищної об’єднаної територіальної громади надійде 350 000 гривень.
«Зазначені кошти передбачені на реалізацію заходів підвищення якості освіти та будуть спрямовані на придбання послуг з доступу до Інтернету усіх навчальних закладів Любешівської громади», – йдеться у повідомленні.
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