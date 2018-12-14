вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Усі школи одного із волинських районів під'єднають до інтернету

Усі школи одного із волинських районів під'єднають до інтернету
У Любешівському районі усі без винятку навчальні заклади підключать до мережі Інтернет.

Про це йдеться на сайті громади.

Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації 06 серпня 2019 року №435 у бюджет Любешівської селищної об’єднаної територіальної громади надійде 350 000 гривень.

«Зазначені кошти передбачені на реалізацію заходів підвищення якості освіти та будуть спрямовані на придбання послуг з доступу до Інтернету усіх навчальних закладів Любешівської громади», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: інтернет, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянам дали поради, як вибрати якісну подушку
Сьогодні, 18:33
Усі школи одного із волинських районів під'єднають до інтернету
Сьогодні, 18:23
У Луцьку «працівники соцслужби» вкрали в бабусі 21 тисячу гривень
Сьогодні, 18:05
Лучан закликають ділитися ідеями щодо реконструкції Театрального майдану
Сьогодні, 18:01
На Волині зросла кількість смертельних ДТП
Сьогодні, 17:57
Схожі новини
Двоє волинян потрапили «на гачок» інтернет-шахраїв Двоє волинян потрапили «на гачок» інтернет-шахраїв
14 грудень, 2018, 17:50
На Волині шахраї «розвели» людей на гроші На Волині шахраї «розвели» людей на гроші
10 жовтень, 2018, 13:25
У мережі продають старовинну печатку з Волині У мережі продають старовинну печатку з Волині
25 червень, 2018, 21:40
Волинянин через інтернет намагався продати холодну зброю Волинянин через інтернет намагався продати холодну зброю
07 травень, 2018, 16:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянам дали поради, як вибрати якісну подушку
Сьогодні, 18:33
 0
Усі школи одного із волинських районів під'єднають до інтернету
Сьогодні, 18:23
 0
У Луцьку «працівники соцслужби» вкрали в бабусі 21 тисячу гривень
Сьогодні, 18:05
 0
Лучан закликають ділитися ідеями щодо реконструкції Театрального майдану
Сьогодні, 18:01
 0
На Волині зросла кількість смертельних ДТП
Сьогодні, 17:57
 0
Медіа
відео
1/8
﻿