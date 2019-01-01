На Рівненщині троє підлітків отримали травми, підірвавши петарду в каналізації

У Радивилові внаслідок кинутої у люк петарди травмувалися троє підлітків.Інцидент трапився близько 15-ї години 12 серпня, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські з’ясували, що на вулиці Паркова 15-річний хлопець, учень місцевої школи, кинув петарду через вентиляційний отвір зачиненого каналізаційного люку, що закривав підземні газові комунікації. Унаслідок вибуху троє учасників події, серед яких і дев’ятирічний хлопчик, отримали термічні опіки тіла.14-ти та 15-річного підлітків доставили до опікового відділення рівненської лікарні, а дев’ятирічного — госпіталізували із опіками ніг кінцівок у місцевий медзаклад. Їхньому життю нічого не загрожує.На місце події виїжджали працівники місцевої газової дільниці, які будь-яких витоків газу не виявили. За результатами огляду вибух стався через природні зміни середовища, у якому накопичилася газоповітряна суміш.Відповідно до частини 2 статті 22 КК України особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності за вказаний вид злочину, який відноситься до категорії тяжких.Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.Усі діти із благополучних сімей і поле зору правоохоронців не потрапляли.