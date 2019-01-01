На Волині через негоду мешканці 30 сіл залишилися без світла





Про це повідомляє пресслужба ПрАТ “Волиньобленерго”, передає



Публікують, у яких населених пунктах немає світла, та приблизний час усунення наслідків негоди.



Рожищенський район (відновити електропостачання обіцяють до 14:00 13 серпня):



Кияж,

Вічині,

Береськ,

Студині,

Доросині,

Тристень,

Ворончин.



Володимир-Волинський район (відновити електропостачання обіцяють до 17:00 13 серпня):



Бегета,

Міжлісся,

Свійчів,

Воля Свійчівська,

Ванди Воля,

Галинівка,

Руснів,

Черчичі,

Бубнів.



Локачинський район (відновити електропостачання обіцяють до 17:00 13 серпня):



Тумин,

Губин,

Війниця,

Привітне,

Конюхи,

Ст.Загорів,

Н.Загорів,

Хорів,

Бермешів,

Замличі,

Залужне,

Мовчанів.



Також частково без електроенергії залишились села в Луцькому районі (виправити ситуацію планують до 15:00 13 серпня):



Тарасово,

Боголюби,

Зміїнець,

В. Омеляник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 13 серпня Волинь накрило грозою: сильний вітер та дощ встигли наробити біди. Через аварії без світла цієї ночі залишилися понад 30 сіл у різних районах області.Про це повідомляє пресслужба ПрАТ “Волиньобленерго”, передає 12 канал Публікують, у яких населених пунктах немає світла, та приблизний час усунення наслідків негоди.(відновити електропостачання обіцяють до 14:00 13 серпня):Кияж,Вічині,Береськ,Студині,Доросині,Тристень,Ворончин.(відновити електропостачання обіцяють до 17:00 13 серпня):Бегета,Міжлісся,Свійчів,Воля Свійчівська,Ванди Воля,Галинівка,Руснів,Черчичі,Бубнів.(відновити електропостачання обіцяють до 17:00 13 серпня):Тумин,Губин,Війниця,Привітне,Конюхи,Ст.Загорів,Н.Загорів,Хорів,Бермешів,Замличі,Залужне,Мовчанів.Також частково без електроенергії залишились села в(виправити ситуацію планують до 15:00 13 серпня):Тарасово,Боголюби,Зміїнець,В. Омеляник.

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