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На Волині через негоду мешканці 30 сіл залишилися без світла

На Волині через негоду мешканці 30 сіл залишилися без світла
У ніч на 13 серпня Волинь накрило грозою: сильний вітер та дощ встигли наробити біди. Через аварії без світла цієї ночі залишилися понад 30 сіл у різних районах області.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ “Волиньобленерго”, передає 12 канал

Публікують, у яких населених пунктах немає світла, та приблизний час усунення наслідків негоди.

Рожищенський район (відновити електропостачання обіцяють до 14:00 13 серпня):

Кияж,
Вічині,
Береськ,
Студині,
Доросині,
Тристень,
Ворончин.

Володимир-Волинський район (відновити електропостачання обіцяють до 17:00 13 серпня):

Бегета,
Міжлісся,
Свійчів,
Воля Свійчівська,
Ванди Воля,
Галинівка,
Руснів,
Черчичі,
Бубнів.

Локачинський район (відновити електропостачання обіцяють до 17:00 13 серпня):

Тумин,
Губин,
Війниця,
Привітне,
Конюхи,
Ст.Загорів,
Н.Загорів,
Хорів,
Бермешів,
Замличі,
Залужне,
Мовчанів.

Також частково без електроенергії залишились села в Луцькому районі (виправити ситуацію планують до 15:00 13 серпня):

Тарасово,
Боголюби,
Зміїнець,
В. Омеляник.

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Теги: волинські села, негода, без світла
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Коментарі 1
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А чому немає в переліку сіл Ратнівського району?
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