На Волині через негоду мешканці 30 сіл залишилися без світла
Сьогодні, 11:19
У ніч на 13 серпня Волинь накрило грозою: сильний вітер та дощ встигли наробити біди. Через аварії без світла цієї ночі залишилися понад 30 сіл у різних районах області.
Про це повідомляє пресслужба ПрАТ “Волиньобленерго”, передає 12 канал
Публікують, у яких населених пунктах немає світла, та приблизний час усунення наслідків негоди.
Рожищенський район (відновити електропостачання обіцяють до 14:00 13 серпня):
Кияж,
Вічині,
Береськ,
Студині,
Доросині,
Тристень,
Ворончин.
Володимир-Волинський район (відновити електропостачання обіцяють до 17:00 13 серпня):
Бегета,
Міжлісся,
Свійчів,
Воля Свійчівська,
Ванди Воля,
Галинівка,
Руснів,
Черчичі,
Бубнів.
Локачинський район (відновити електропостачання обіцяють до 17:00 13 серпня):
Тумин,
Губин,
Війниця,
Привітне,
Конюхи,
Ст.Загорів,
Н.Загорів,
Хорів,
Бермешів,
Замличі,
Залужне,
Мовчанів.
Також частково без електроенергії залишились села в Луцькому районі (виправити ситуацію планують до 15:00 13 серпня):
Тарасово,
Боголюби,
Зміїнець,
В. Омеляник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба ПрАТ “Волиньобленерго”, передає 12 канал
Публікують, у яких населених пунктах немає світла, та приблизний час усунення наслідків негоди.
Рожищенський район (відновити електропостачання обіцяють до 14:00 13 серпня):
Кияж,
Вічині,
Береськ,
Студині,
Доросині,
Тристень,
Ворончин.
Володимир-Волинський район (відновити електропостачання обіцяють до 17:00 13 серпня):
Бегета,
Міжлісся,
Свійчів,
Воля Свійчівська,
Ванди Воля,
Галинівка,
Руснів,
Черчичі,
Бубнів.
Локачинський район (відновити електропостачання обіцяють до 17:00 13 серпня):
Тумин,
Губин,
Війниця,
Привітне,
Конюхи,
Ст.Загорів,
Н.Загорів,
Хорів,
Бермешів,
Замличі,
Залужне,
Мовчанів.
Також частково без електроенергії залишились села в Луцькому районі (виправити ситуацію планують до 15:00 13 серпня):
Тарасово,
Боголюби,
Зміїнець,
В. Омеляник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
А чому немає в переліку сіл Ратнівського району?
Останні новини
На Волині через негоду мешканці 30 сіл залишилися без світла
Сьогодні, 11:19