Винесли валюту та ювелірку: на Волині невідомі «обчистили» будинок





Правоохорорнці розповіли, що крадіжка трапилася орієнтовно з 2 по 12 серпня, – пише



Злодії проникли в помешкання шляхом підбору ключа.



Крадії винесли з оселі 5 тисяч доларів США, тисячу злотих, 300 євро, а також золото та ювелірні вироби.



Загальна сума завданих збитків становить більше 166 тисяч гривень.



Проводяться розшукові дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському злодії винесли з будинку ювелірні вироби та значну суму коштів.Правоохорорнці розповіли, що крадіжка трапилася орієнтовно з 2 по 12 серпня, – пише БУГ Злодії проникли в помешкання шляхом підбору ключа.Крадії винесли з оселі 5 тисяч доларів США, тисячу злотих, 300 євро, а також золото та ювелірні вироби.Загальна сума завданих збитків становить більше 166 тисяч гривень.Проводяться розшукові дії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію