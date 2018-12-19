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Винесли валюту та ювелірку: на Волині невідомі «обчистили» будинок

Винесли валюту та ювелірку: на Волині невідомі «обчистили» будинок
У Володимирі-Волинському злодії винесли з будинку ювелірні вироби та значну суму коштів.

Правоохорорнці розповіли, що крадіжка трапилася орієнтовно з 2 по 12 серпня, – пише БУГ.

Злодії проникли в помешкання шляхом підбору ключа.

Крадії винесли з оселі 5 тисяч доларів США, тисячу злотих, 300 євро, а також золото та ювелірні вироби.

Загальна сума завданих збитків становить більше 166 тисяч гривень.

Проводяться розшукові дії.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, крадіжка
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