Винесли валюту та ювелірку: на Волині невідомі «обчистили» будинок
Сьогодні, 11:36
У Володимирі-Волинському злодії винесли з будинку ювелірні вироби та значну суму коштів.
Правоохорорнці розповіли, що крадіжка трапилася орієнтовно з 2 по 12 серпня, – пише БУГ.
Злодії проникли в помешкання шляхом підбору ключа.
Крадії винесли з оселі 5 тисяч доларів США, тисячу злотих, 300 євро, а також золото та ювелірні вироби.
Загальна сума завданих збитків становить більше 166 тисяч гривень.
Проводяться розшукові дії.
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Правоохорорнці розповіли, що крадіжка трапилася орієнтовно з 2 по 12 серпня, – пише БУГ.
Злодії проникли в помешкання шляхом підбору ключа.
Крадії винесли з оселі 5 тисяч доларів США, тисячу злотих, 300 євро, а також золото та ювелірні вироби.
Загальна сума завданих збитків становить більше 166 тисяч гривень.
Проводяться розшукові дії.
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