Зловили «на гарячому» трьох волинян, які навмисно спалювали стерню
Сьогодні, 12:49
На Волині рятувальники продовжуть проводити спільні рейди щодо запобігання спалювання стерні.
Так, 12 серпня поблизу селища Локачі та села Дорогиничі виявили трьох чоловіків, які навмисно спалювали післяжнивні залишки на власних земельних ділянках, - пише ДСНС у Волинській області.
Інформацію щодо виявлених осіб направили до державного інспектора ДЕІ у Волинській області для притягнення їх до адмінвідповідальності (за ст.77-1 КУпАП).
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Так, 12 серпня поблизу селища Локачі та села Дорогиничі виявили трьох чоловіків, які навмисно спалювали післяжнивні залишки на власних земельних ділянках, - пише ДСНС у Волинській області.
Інформацію щодо виявлених осіб направили до державного інспектора ДЕІ у Волинській області для притягнення їх до адмінвідповідальності (за ст.77-1 КУпАП).
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