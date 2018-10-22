Зловили «на гарячому» трьох волинян, які навмисно спалювали стерню





Так, 12 серпня поблизу селища Локачі та села Дорогиничі виявили трьох чоловіків, які навмисно спалювали післяжнивні залишки на власних земельних ділянках, - пише ДСНС у Волинській області.



Інформацію щодо виявлених осіб направили до державного інспектора ДЕІ у Волинській області для притягнення їх до адмінвідповідальності (за ст.77-1 КУпАП).

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