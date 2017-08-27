Поради батькам, як зібрати дитину до школи





Про це інформує



Пропонують основні пункти, які обов’язково треба врахувати ще до початку навчального року:



Оберіть лікаря для дитини і пройдіть профілактичний огляд



Зазначають, якщо ви ще не обрали свого лікаря і не підписали декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то саме час це зробити! До свого лікаря ви завжди зможете звернутись як для діагностики і лікування, так і для профілактичних оглядів.



Важливо перед школою пройти профогляд, щоби пересвідчитись, що зі здоров’ям дитини усе гаразд, отримати довідку для школи і корисні поради від вашого лікаря про профілактику хвороб у школі.



Так, лікар вашої дитини за необхідності направить на вакцинацію, базові аналізи чи до вузьких спеціалістів (це не обов’язково, якщо немає медичних показань), і видасть необхідну для школи довідку. В довідці про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду лікар зазначить групу для занять фізичною культурою. А у разі, якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис.



Усі послуги у вашого педіатра чи сімейного лікаря – безоплатні для вас, їх оплачує Нацслужба здоров’я.



Перевірте, чи є у дитини усі необхідні щеплення



Календарем профілактичних щеплень визначає найоптимальніший час уведення вакцин для найефективнішого захисту дітей від інфекційних хвороб, тому надзвичайно важливо, щоб дитина отримувала свої щеплення вчасно. Перед початком навчального року надолужте усі пропущені щеплення.



Зауважують, усі вакцини, що входять до Національного календаря щеплень, Україна закуповує за кошти державного бюджету, тобто для дітей вони є безоплатними. Це вакцини від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції (гемофільна інфекція - ред.). Усі вакцини необхідні для імунізації згідно з Календарем щеплень в країні є.



Придбайте необхідні для школи речі



Повідомляють, існують чіткі вимоги до шкільного одягу та приладдя. Наприклад, безпечний і якісний шкільний портфель має важити не більше 1 кг, мати ортопедичну спинку і світловідбивні елементи.



Загальна вага підручників із розрахунку на один навчальний день у комплекті з приладдям, не враховуючи вагу ранця, не має перевищувати:



I–II клас – 1,5–2,0 кг;



III–IV клас – 2,0–2,3 кг;



V–VI клас – 2,3–3,0 кг;



VII–VIII клас – 3,0–3,5 кг;



IХ–ХII клас – 3,5–4,5 кг.



Шкільна форма має містити щонайменше на 50% натуральних волокон, а блузки і сорочки для дітей молодших і середніх класів мають бути виключно натуральними. Зверніть увагу, що шкільна форма не повинна обмежувати рухи дитини та має забезпечувати тепловий комфорт організму відповідно до сезону року.



Подбайте про робоче місце дитини



Щоби зберегти здоров’я дитини, дуже важливо, щоб вона вчилася у сприятливих умовах. Тут мають значення багато умов – від висоти парти і розміру шрифту у підручнику до освітлення.



Привчіть дитину дотримуватись гігієни.



Мити руки перед їжею і після туалету – найпростіше правило, яке захистить вашу дитину від десятка хвороб.



Налаштуйтесь психологічно



Психологічний комфорт дуже важливий як для дітей, так і для батьків.

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