За добу волинські рятувальники загасили декілька пожеж
Сьогодні, 11:51
Волинські рятувальники за добу загасили чотири пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, 12 серпня у селі Зимне Володимир-Волинського району через розряд блискавки зайнявся цегляний житловий будинок. Вогонь 22:53 локалізували вогнеборці 7-ї державної пожежно-рятувальної частини з Володимира-Волинського, а о 23:24 пожежу повністю ліквідували.
Вогонь знищив 30 квадратних метрів покрівлі та пошкодив 20 метрів будівлі.
Ще одна пожежа трапилася уночі 13 серпня. О 2:50 зайнялася дерев’яна господарська споруда у селищі Шацьку. Вже о 03:22 вогонь локалізували працівники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини з селища Шацька, а о 4:10 ліквідували пожежу.
Вогонь знищив 60 метрів покрівлі, 40 метрів стін, речі домашнього вжитку, пошкодив 10 метрів покрівлі та 15 перекриття, а також 22 метрів квадратних сусідньої господарської споруди.
Ймовірна причина пожежі - розряд блискавки.
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Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, 12 серпня у селі Зимне Володимир-Волинського району через розряд блискавки зайнявся цегляний житловий будинок. Вогонь 22:53 локалізували вогнеборці 7-ї державної пожежно-рятувальної частини з Володимира-Волинського, а о 23:24 пожежу повністю ліквідували.
Вогонь знищив 30 квадратних метрів покрівлі та пошкодив 20 метрів будівлі.
Ще одна пожежа трапилася уночі 13 серпня. О 2:50 зайнялася дерев’яна господарська споруда у селищі Шацьку. Вже о 03:22 вогонь локалізували працівники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини з селища Шацька, а о 4:10 ліквідували пожежу.
Вогонь знищив 60 метрів покрівлі, 40 метрів стін, речі домашнього вжитку, пошкодив 10 метрів покрівлі та 15 перекриття, а також 22 метрів квадратних сусідньої господарської споруди.
Ймовірна причина пожежі - розряд блискавки.
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