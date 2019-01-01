вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За добу волинські рятувальники загасили декілька пожеж

За добу волинські рятувальники загасили декілька пожеж
Волинські рятувальники за добу загасили чотири пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.

Нагадаємо, 12 серпня у селі Зимне Володимир-Волинського району через розряд блискавки зайнявся цегляний житловий будинок. Вогонь 22:53 локалізували вогнеборці 7-ї державної пожежно-рятувальної частини з Володимира-Волинського, а о 23:24 пожежу повністю ліквідували.

Вогонь знищив 30 квадратних метрів покрівлі та пошкодив 20 метрів будівлі.

Ще одна пожежа трапилася уночі 13 серпня. О 2:50 зайнялася дерев’яна господарська споруда у селищі Шацьку. Вже о 03:22 вогонь локалізували працівники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини з селища Шацька, а о 4:10 ліквідували пожежу.

Вогонь знищив 60 метрів покрівлі, 40 метрів стін, речі домашнього вжитку, пошкодив 10 метрів покрівлі та 15 перекриття, а також 22 метрів квадратних сусідньої господарської споруди.

Ймовірна причина пожежі - розряд блискавки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, рятувальник, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Феєрія світла над Луцьком: мережу «закидали» неймовірними світлинами блискавки
Сьогодні, 11:53
Поради батькам, як зібрати дитину до школи
Сьогодні, 11:52
За добу волинські рятувальники загасили декілька пожеж
Сьогодні, 11:51
Заступника мера Володимира, якого впіймали на хабарі, відсторонили від роботи
Сьогодні, 11:50
Винесли валюту та ювелірку: на Волині невідомі «обчистили» будинок
Сьогодні, 11:36
Схожі новини
На Волині за тиждень сталось 30 пожеж На Волині за тиждень сталось 30 пожеж
05 серпень, 11:15
На Волині рятувальники загасили вантажівку та житловий будинок. ФОТО На Волині рятувальники загасили вантажівку та житловий будинок. ФОТО
26 липень, 14:01
На Волині рятувальники з бензопилами боролись із негодою. ФОТО На Волині рятувальники з бензопилами боролись із негодою. ФОТО
07 червень, 10:41
На Волині горіла суха трава На Волині горіла суха трава
06 травень, 20:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська громада матиме свого «шерифа»
Сьогодні, 12:24
 0
Просять допомогти врятувати від раку 29-річну жінку
Сьогодні, 12:16
 0
У Нововолинську через негоду – аварійна ситуація на водоканалі
Сьогодні, 12:01
 0
Феєрія світла над Луцьком: мережу «закидали» неймовірними світлинами блискавки
Сьогодні, 11:53
 0
Поради батькам, як зібрати дитину до школи
Сьогодні, 11:52
 0
Медіа
відео
1/8
﻿