За добу волинські рятувальники загасили декілька пожеж





Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.



Нагадаємо, 12 серпня у селі Зимне Володимир-Волинського району через розряд блискавки зайнявся цегляний житловий будинок. Вогонь 22:53 локалізували вогнеборці 7-ї державної пожежно-рятувальної частини з Володимира-Волинського, а о 23:24 пожежу повністю ліквідували.



Вогонь знищив 30 квадратних метрів покрівлі та пошкодив 20 метрів будівлі.



Ще одна пожежа трапилася уночі 13 серпня. О 2:50 зайнялася дерев’яна господарська споруда у селищі Шацьку. Вже о 03:22 вогонь локалізували працівники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини з селища Шацька, а о 4:10 ліквідували пожежу.



Вогонь знищив 60 метрів покрівлі, 40 метрів стін, речі домашнього вжитку, пошкодив 10 метрів покрівлі та 15 перекриття, а також 22 метрів квадратних сусідньої господарської споруди.



Ймовірна причина пожежі - розряд блискавки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські рятувальники за добу загасили чотири пожежі.Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.Нагадаємо, 12 серпня у селі Зимне Володимир-Волинського району. Вогонь 22:53 локалізували вогнеборці 7-ї державної пожежно-рятувальної частини з Володимира-Волинського, а о 23:24 пожежу повністю ліквідували.Вогонь знищив 30 квадратних метрів покрівлі та пошкодив 20 метрів будівлі.Ще одна пожежа трапилася уночі 13 серпня. О 2:50 зайнялася дерев’яна господарська споруда у селищі Шацьку. Вже о 03:22 вогонь локалізували працівники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини з селища Шацька, а о 4:10 ліквідували пожежу.Вогонь знищив 60 метрів покрівлі, 40 метрів стін, речі домашнього вжитку, пошкодив 10 метрів покрівлі та 15 перекриття, а також 22 метрів квадратних сусідньої господарської споруди.Ймовірна причина пожежі - розряд блискавки.

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