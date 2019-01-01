У Нововолинську через негоду – аварійна ситуація на водоканалі
Сьогодні, 12:01
12-го серпня виникла аварійна ситуація на підприємстві «Нововолинськводоканал».
Так, о 23:00 під час грози пошкодились лінії електропередач двох водозаборів, – пише Буг з посиланням на прес-службу водоканалу.
Відключення спричинило аварійне вимкнення насосних станцій, що постачають воду до міста Нововолинська. Це в свою чергу погіршило якість води.
“13-го серпня буде проведено промивку центральних водопровідних ліній міста. Просимо вибачити за тимчасову незручність. Дякуємо за розуміння”, – повідомляє адміністрація підприємства «Нововолинськводоканалу».
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Так, о 23:00 під час грози пошкодились лінії електропередач двох водозаборів, – пише Буг з посиланням на прес-службу водоканалу.
Відключення спричинило аварійне вимкнення насосних станцій, що постачають воду до міста Нововолинська. Це в свою чергу погіршило якість води.
“13-го серпня буде проведено промивку центральних водопровідних ліній міста. Просимо вибачити за тимчасову незручність. Дякуємо за розуміння”, – повідомляє адміністрація підприємства «Нововолинськводоканалу».
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