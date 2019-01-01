У Нововолинську через негоду – аварійна ситуація на водоканалі





Так, о 23:00 під час грози пошкодились лінії електропередач двох водозаборів, – пише



Відключення спричинило аварійне вимкнення насосних станцій, що постачають воду до міста Нововолинська. Це в свою чергу погіршило якість води.



“13-го серпня буде проведено промивку центральних водопровідних ліній міста. Просимо вибачити за тимчасову незручність. Дякуємо за розуміння”, – повідомляє адміністрація підприємства «Нововолинськводоканалу».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12-го серпня виникла аварійна ситуація на підприємстві «Нововолинськводоканал».Так, о 23:00 під час грози пошкодились лінії електропередач двох водозаборів, – пише Буг з посиланням на прес-службу водоканалу.Відключення спричинило аварійне вимкнення насосних станцій, що постачають воду до міста Нововолинська. Це в свою чергу погіршило якість води.“13-го серпня буде проведено промивку центральних водопровідних ліній міста. Просимо вибачити за тимчасову незручність. Дякуємо за розуміння”, – повідомляє адміністрація підприємства «Нововолинськводоканалу».

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