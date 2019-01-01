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У Нововолинську через негоду – аварійна ситуація на водоканалі

У Нововолинську через негоду – аварійна ситуація на водоканалі
12-го серпня виникла аварійна ситуація на підприємстві «Нововолинськводоканал».

Так, о 23:00 під час грози пошкодились лінії електропередач двох водозаборів, – пише Буг з посиланням на прес-службу водоканалу.

Відключення спричинило аварійне вимкнення насосних станцій, що постачають воду до міста Нововолинська. Це в свою чергу погіршило якість води.

“13-го серпня буде проведено промивку центральних водопровідних ліній міста. Просимо вибачити за тимчасову незручність. Дякуємо за розуміння”, – повідомляє адміністрація підприємства «Нововолинськводоканалу».

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Теги: водоканал, аварія, Нововолинськ
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