Просять допомогти врятувати від раку 29-річну жінку





З таким проханням вона звертається до всіх небайдужих волинян, - пише



«Цій дівчині на фото всього 29 років. Зростає 11 річний син. Напревеликий жаль так сталося, що родичів у Ірини майже немає. Коли у неї вивили онкозахворювання, вона тривалий час лікувалася самостійно. Але хвороба прогресує і результати, на жаль, невтішні. Тому змушені просити у всіх небайдужих допомоги. Пам'ятайте, що кожна гривня для нас цінна», - йдеться у повідомленні.



Реквізити сестри: 5169360005920230 Єсипенко Анна.

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