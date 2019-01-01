Просять допомогти врятувати від раку 29-річну жінку
Сьогодні, 12:16
Мешканка Володимира-Волинського Анна Єсипенко просить допомогти врятувати сестру Бігунову Ірину Володимирівну від страшної недуги.
З таким проханням вона звертається до всіх небайдужих волинян, - пише Район.Володимир-Волинський.
«Цій дівчині на фото всього 29 років. Зростає 11 річний син. Напревеликий жаль так сталося, що родичів у Ірини майже немає. Коли у неї вивили онкозахворювання, вона тривалий час лікувалася самостійно. Але хвороба прогресує і результати, на жаль, невтішні. Тому змушені просити у всіх небайдужих допомоги. Пам'ятайте, що кожна гривня для нас цінна», - йдеться у повідомленні.
Реквізити сестри: 5169360005920230 Єсипенко Анна.
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З таким проханням вона звертається до всіх небайдужих волинян, - пише Район.Володимир-Волинський.
«Цій дівчині на фото всього 29 років. Зростає 11 річний син. Напревеликий жаль так сталося, що родичів у Ірини майже немає. Коли у неї вивили онкозахворювання, вона тривалий час лікувалася самостійно. Але хвороба прогресує і результати, на жаль, невтішні. Тому змушені просити у всіх небайдужих допомоги. Пам'ятайте, що кожна гривня для нас цінна», - йдеться у повідомленні.
Реквізити сестри: 5169360005920230 Єсипенко Анна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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