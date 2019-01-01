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Волинська громада матиме свого «шерифа»

Волинська громада матиме свого «шерифа»
Підгайцівська ОТГ матиме свого «шерифа», який буде там жити і працювати.

Це стало можливим завдяки участі Підгайцівської сільської ради в проекті «Поліцейський офіцер громади», який впроваджує Національна поліція України за підтримки міжнародних партнерів, - йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.

Мета проекту, насамперед, - забезпечення кожної громади поліцейським, який буде там жити й працювати.

Так, згідно з концепцією проекту, на органи місцевого самоврядування поклали створення поліцейської станції та умов для належної роботи. У Підгайцівській ОТГ вже виконали цю умову. В селі Струмівка на вулиці Східній створили поліцейську станцію. Її згодом дообладнають меблями та оргтехнікою, забезпечать засобами зв’язку та підключенням до мережі Інтернет.

Зі свого боку Нацполіція проведе відбір серед претендентів на цю посаду, призначеного поліцейського скерує на спеціальне навчання, обіцяє надати повне екіпірування, планшет, службовий автомобіль.

Зазначають, головне завдання поліцейського офіцера громади - орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень

Волинська громада матиме свого «шерифа»
Волинська громада матиме свого «шерифа»
Волинська громада матиме свого «шерифа»


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Теги: шериф, волинська громада, проект
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