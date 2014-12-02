Зеленський спростив отримання громадянства України для іноземців





Про це йдеться в указі президента, - пише



Рішення увахлене «з метою забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина».



Так, 18 липня раніше Зеленський надав громадянство 9 іноземцям, які воювали на Донбасі. Раніше Зеленський надав українське громадянство 14 іноземцям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, розширивши таким чином перелік осіб, які можуть отримати українське громадянство. Ідеться про іноземців і осіб без громадянства, які воювали на Донбасі, і росіян, яких політично переслідують.Про це йдеться в указі президента, - пише Громадське Рішення увахлене «з метою забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина».Так, 18 липня раніше Зеленський надав громадянство 9 іноземцям, які воювали на Донбасі. Раніше Зеленський надав українське громадянство 14 іноземцям.

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