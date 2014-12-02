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Зеленський спростив отримання громадянства України для іноземців

Зеленський спростив отримання громадянства України для іноземців
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, розширивши таким чином перелік осіб, які можуть отримати українське громадянство. Ідеться про іноземців і осіб без громадянства, які воювали на Донбасі, і росіян, яких політично переслідують.

Про це йдеться в указі президента, - пише Громадське.

Рішення увахлене «з метою забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина».

Так, 18 липня раніше Зеленський надав громадянство 9 іноземцям, які воювали на Донбасі. Раніше Зеленський надав українське громадянство 14 іноземцям.


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Теги: Зеленський, громадянство, іноземці
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