Зеленський спростив отримання громадянства України для іноземців
Сьогодні, 20:33
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, розширивши таким чином перелік осіб, які можуть отримати українське громадянство. Ідеться про іноземців і осіб без громадянства, які воювали на Донбасі, і росіян, яких політично переслідують.
Про це йдеться в указі президента, - пише Громадське.
Рішення увахлене «з метою забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина».
Так, 18 липня раніше Зеленський надав громадянство 9 іноземцям, які воювали на Донбасі. Раніше Зеленський надав українське громадянство 14 іноземцям.
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Про це йдеться в указі президента, - пише Громадське.
Рішення увахлене «з метою забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина».
Так, 18 липня раніше Зеленський надав громадянство 9 іноземцям, які воювали на Донбасі. Раніше Зеленський надав українське громадянство 14 іноземцям.
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