На Волині зловили військовослужбовця-наркоторговця: деталі затримання. ФОТО





Про це інформує прес-служба військової прокуратури Західного регіону України



Встановили, затримали його 10 серпня після збуту 9 грам амфетаміну за 3150 грн, а наркотичну речовину вилучили та відшукали в повному обсязі, як і частину грошових коштів – 600 грн під час проведення огляду місця події.



Так, учора, 12 серпня, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав військовослужбовцю однієї з військових частин, який погорів на незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком 60 діб.



Зазначають, що за процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону, слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції у Волинській області, за матеріалами та оперативного супроводу Управління СБУ у Волинській області, затримали сержанта, який загалом реалізував 17 грам амфетаміну і за це виручив 5950 грн.



Правопорушнику повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 307 КК України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військова прокуратура викрила сержанта на незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів.Про це інформує прес-служба військової прокуратури Західного регіону УкраїниВстановили, затримали його 10 серпня після збуту 9 грам амфетаміну за 3150 грн, а наркотичну речовину вилучили та відшукали в повному обсязі, як і частину грошових коштів – 600 грн під час проведення огляду місця події.Так, учора, 12 серпня, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав військовослужбовцю однієї з військових частин, який погорів на незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком 60 діб.Зазначають, що за процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону, слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції у Волинській області, за матеріалами та оперативного супроводу Управління СБУ у Волинській області, затримали сержанта, який загалом реалізував 17 грам амфетаміну і за це виручив 5950 грн.Правопорушнику повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 307 КК України.

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