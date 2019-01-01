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На Волині зловили військовослужбовця-наркоторговця: деталі затримання. ФОТО

На Волині зловили військовослужбовця-наркоторговця: деталі затримання. ФОТО
Військова прокуратура викрила сержанта на незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів.

Про це інформує прес-служба військової прокуратури Західного регіону України

Встановили, затримали його 10 серпня після збуту 9 грам амфетаміну за 3150 грн, а наркотичну речовину вилучили та відшукали в повному обсязі, як і частину грошових коштів – 600 грн під час проведення огляду місця події.

Так, учора, 12 серпня, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав військовослужбовцю однієї з військових частин, який погорів на незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком 60 діб.

Зазначають, що за процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону, слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції у Волинській області, за матеріалами та оперативного супроводу Управління СБУ у Волинській області, затримали сержанта, який загалом реалізував 17 грам амфетаміну і за це виручив 5950 грн.

Правопорушнику повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 307 КК України.

На Волині зловили військовослужбовця-наркоторговця: деталі затримання. ФОТО
На Волині зловили військовослужбовця-наркоторговця: деталі затримання. ФОТО
На Волині зловили військовослужбовця-наркоторговця: деталі затримання. ФОТО
На Волині зловили військовослужбовця-наркоторговця: деталі затримання. ФОТО



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Теги: затримання, військова прокуратура, сержант-наркоторговець
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