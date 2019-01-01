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У Луцьку виявили авто з «липовими» документами

У Луцьку виявили авто з «липовими» документами
У Луцьку вранці 13 серпня на проспекті Перемоги патрульні помітили автомобіль Volkswagen Golf 4, котрий порушив правила дорожнього руху.

Під час перевірки документів у 53-річного водія інспектори виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.

А за інформаційно-пошуковими базами МВС поліцейські встановили, що серія та номер свідоцтва не відповідали даному транспортному засобу.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події.


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Теги: підробка, авто, Луцьк
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