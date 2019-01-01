У Луцьку виявили авто з «липовими» документами





Під час перевірки документів у 53-річного водія інспектори виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.



А за інформаційно-пошуковими базами МВС поліцейські встановили, що серія та номер свідоцтва не відповідали даному транспортному засобу.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вранці 13 серпня на проспекті Перемоги патрульні помітили автомобіль Volkswagen Golf 4, котрий порушив правила дорожнього руху.Під час перевірки документів у 53-річного водія інспектори виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.А за інформаційно-пошуковими базами МВС поліцейські встановили, що серія та номер свідоцтва не відповідали даному транспортному засобу.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події.

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