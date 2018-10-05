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Волинському школяру, який вимагав гроші з однолітків, дали умовний термін

Волинському школяру, який вимагав гроші з однолітків, дали умовний термін
У Нововолинську суд призначив неповнолітньому 3 роки за ґратами, який вимагав гроші з однолітків. Однак хлопця звільнили від відбування покарання.

Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 7 серпня, пише Буг.

Нагадаємо, 14-річного хлопця затримали 11 грудня, коли той намагався взяти від однолітка 500 гривень, які виманив шантажем.

Як вдалося з’ясувати слідству, неповнолітній робив це неодноразово. 20 вересня 2018 року о 16:00 обвинувачений, перебуваючи на території дитсадка №6, висловив одну вимогу чотирьом підліткам про передачу йому грошей в загальній сумі 550 гривень до середини жовтня 2018 року, із погрозою застосування насильства над потерпілими у разі невиконання вказаних вимог.

Крім того, під погрозами засудженому передали мобільний телефон Номі, вартістю 889 гривні, який той вимагав.

Так, 18 листопада 2018 року на території школи №5 вимагав у неповнолітнього 600 гривень з умовою передати до 10 грудня, із погрозою застосування насильства у разі невиконання вказаних вимог. 11 грудня одноліток віддав 500 гривень.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Суддя призначив покарання у виді позбавленні волі на строк три роки. Неповнолітнього звільнили від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом одного року шести місяців іспитового строку не вчинить нового злочину.

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Теги: суд, неповнолітній, шантаж
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