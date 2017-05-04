Під Ковелем волинянин самовільно захопив земельну ділянку





Ковельський міськрайонний суд розглянув обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно мешканця села Зелена Лева Баглика, який був засуджений 19 лютого 2014 року за ч. 2 ст. 286 КК України до 4 років позбавлення волі, але звільнений 20 травня того ж року на підставі Закону України «Про амністію у 2014 році», – пише



У матеріалах справи говориться, що біля своєї земельної ділянки він самовільно зайняв 0,0008 га, яка перебуває у комунальній власності і знаходиться в охоронній зоні закритої трансформаторної підстанції та кабельної лінії 04 кВт, розмістивши навіс літнього кафе та огородивши дерев’яним парканом.



Цей факт встановили під час перевірки Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197-1 КК України, що карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.



Свою винуватість у скоєному Лев Баглик визнав повністю та 7 серпня 2019 року звернувся до суду із заявою з проханням звільнити його від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків притягнення до покарання.



Суд задовольнив заяву та закрив провадження.



Про долю захопленої земельної ділянки в судовій ухвалі нічого не сказано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель села Зелена, що під Ковелем, самовільно захопив земельну ділянку.Ковельський міськрайонний суд розглянув обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно мешканця села Зелена Лева Баглика, який був засуджений 19 лютого 2014 року за ч. 2 ст. 286 КК України до 4 років позбавлення волі, але звільнений 20 травня того ж року на підставі Закону України «Про амністію у 2014 році», – пише Район.Ковель У матеріалах справи говориться, що біля своєї земельної ділянки він самовільно зайняв 0,0008 га, яка перебуває у комунальній власності і знаходиться в охоронній зоні закритої трансформаторної підстанції та кабельної лінії 04 кВт, розмістивши навіс літнього кафе та огородивши дерев’яним парканом.Цей факт встановили під час перевірки Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197-1 КК України, що карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.Свою винуватість у скоєному Лев Баглик визнав повністю та 7 серпня 2019 року звернувся до суду із заявою з проханням звільнити його від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків притягнення до покарання.Суд задовольнив заяву та закрив провадження.Про долю захопленої земельної ділянки в судовій ухвалі нічого не сказано.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію