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Під Ковелем волинянин самовільно захопив земельну ділянку

Під Ковелем волинянин самовільно захопив земельну ділянку
Житель села Зелена, що під Ковелем, самовільно захопив земельну ділянку.

Ковельський міськрайонний суд розглянув обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно мешканця села Зелена Лева Баглика, який був засуджений 19 лютого 2014 року за ч. 2 ст. 286 КК України до 4 років позбавлення волі, але звільнений 20 травня того ж року на підставі Закону України «Про амністію у 2014 році», – пише Район.Ковель.

У матеріалах справи говориться, що біля своєї земельної ділянки він самовільно зайняв 0,0008 га, яка перебуває у комунальній власності і знаходиться в охоронній зоні закритої трансформаторної підстанції та кабельної лінії 04 кВт, розмістивши навіс літнього кафе та огородивши дерев’яним парканом.

Цей факт встановили під час перевірки Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197-1 КК України, що карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.

Свою винуватість у скоєному Лев Баглик визнав повністю та 7 серпня 2019 року звернувся до суду із заявою з проханням звільнити його від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків притягнення до покарання.

Суд задовольнив заяву та закрив провадження.

Про долю захопленої земельної ділянки в судовій ухвалі нічого не сказано.

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Теги: суд, Волинь, земля
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