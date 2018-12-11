На Волині судитимуть наркоторговців
Сьогодні, 14:32
Судитимуть двох мешканців Нововолинська, які незаконно купували, зберігали та збували наркотики.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
Обох їх обвинувачують у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів (кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України).
Упродовж квітня-червня 2019 року правоохоронці зафіксували чотири епізоди збуту раніше судимим 29-річним молодиком таблеток з умістом наркотичного засобу – бупренорфіну.
У травні-червні 2019 року тричі збував такі таблетки охочим і 37-річний мешканець Нововолинська.
Обидва обвинувачені, які щиро розкаялися у скоєному, невдовзі постануть перед судом.
Зауважимо, що за вчинені ними правопорушення Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
Обох їх обвинувачують у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів (кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України).
Упродовж квітня-червня 2019 року правоохоронці зафіксували чотири епізоди збуту раніше судимим 29-річним молодиком таблеток з умістом наркотичного засобу – бупренорфіну.
У травні-червні 2019 року тричі збував такі таблетки охочим і 37-річний мешканець Нововолинська.
Обидва обвинувачені, які щиро розкаялися у скоєному, невдовзі постануть перед судом.
Зауважимо, що за вчинені ними правопорушення Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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