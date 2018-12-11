На Волині судитимуть наркоторговців

Судитимуть двох мешканців Нововолинська, які незаконно купували, зберігали та збували наркотики.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.Обох їх обвинувачують у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів (кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України).Упродовж квітня-червня 2019 року правоохоронці зафіксували чотири епізоди збуту раніше судимим 29-річним молодиком таблеток з умістом наркотичного засобу – бупренорфіну.У травні-червні 2019 року тричі збував такі таблетки охочим і 37-річний мешканець Нововолинська.Обидва обвинувачені, які щиро розкаялися у скоєному, невдовзі постануть перед судом.Зауважимо, що за вчинені ними правопорушення Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.