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На Волині судитимуть наркоторговців

На Волині судитимуть наркоторговців
Судитимуть двох мешканців Нововолинська, які незаконно купували, зберігали та збували наркотики.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.

Обох їх обвинувачують у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів (кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України).

Упродовж квітня-червня 2019 року правоохоронці зафіксували чотири епізоди збуту раніше судимим 29-річним молодиком таблеток з умістом наркотичного засобу – бупренорфіну.

У травні-червні 2019 року тричі збував такі таблетки охочим і 37-річний мешканець Нововолинська.

Обидва обвинувачені, які щиро розкаялися у скоєному, невдовзі постануть перед судом.

Зауважимо, що за вчинені ними правопорушення Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: суд, Волинь, наркотики
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