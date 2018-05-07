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Вийшов з дому і не повернувся: поліція розшукує волинянина. ФОТО

Вийшов з дому і не повернувся: поліція розшукує волинянина. ФОТО
Поліції розшукує 33-річного жителя села Зоря Володимир-Волинського району Ситарчука Олександра Вікторовича.

Повідомляють, чоловік пішов з дому 19 травня та дотепер його місцезнаходження невідоме, - повідомляє ГУНП у Волинській області

Його прикмети: зріст 165-170 см, середньої тілобудови, волосся пряме.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 066-540-36-92 або на лінію «102».
Вийшов з дому і не повернувся: поліція розшукує волинянина. ФОТО



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Теги: розшук, поліція, волинянин
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