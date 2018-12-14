У волинянки в магазині вкрали сумку з грошима
Сьогодні, 14:34
У магазині «Крамниця», що у селі Зимне Володимир-Волинського району, 8 серпня у жінки вкрали сумочку, в якій були кошти в сумі 2000 гривень та телефон «Самсунг».
Жіночу сумочку залишила без нагляду подруга заявниці – жительки одного із сіл району, - пише Володимир медіа.
12 серпня про крадіжку потерпіла повідомила Володимир-Волинський відділ поліції.
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Жіночу сумочку залишила без нагляду подруга заявниці – жительки одного із сіл району, - пише Володимир медіа.
12 серпня про крадіжку потерпіла повідомила Володимир-Волинський відділ поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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