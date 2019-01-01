Луцька лікарка розповіла, які хвороби можна «підчепити» у храмі





Директор Волинської обласної інфекційної лікарні Любов Серба розповіла



За її словами, інфекцію можна підхопити у будь-якому місці. А церква – то громадське місце, де збирається багато людей.



"Загалом, це – поєднання речей духовних з речами матеріальними. Насправді мені важко говорити на цю тему. Вона значно ширша. І є такий момент: різні ж конфесії є, там різний тип причащання. Є різні інфекції і різні шляхи передачі. Наприклад, можна підчепити грип. Людина ж кашляє, чхає. Також ті інфекції, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Їх багато. Кір, наприклад, має високу контагіонізність (заразність), епідемічний паротит – меншу. Прийде людина в інкубаційному періоді, вона навіть не знає, що вона вже хвора. Але контагіозність тут низька, до 40 %", – пояснює Любов Серба.



Нагадаємо, за словами протоієрея Володимира Долгих,

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