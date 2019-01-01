Через коротке замикання у селі на Волині горів будинок





Пожежа сталася ще 8 серпня. Про це повідомляє Горохівський районний відділ У ДСНС України у Волинській області, - пише



Ймовірною причиною загоряння рятувальники називають коротке замкнення електромережі.



Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Смолява Горохівського району на вулиці Новоставській рятувальники ліквідували пожежу житлової будівлі.Пожежа сталася ще 8 серпня. Про це повідомляє Горохівський районний відділ У ДСНС України у Волинській області, - пише Район.Горохів Ймовірною причиною загоряння рятувальники називають коротке замкнення електромережі.Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає.

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