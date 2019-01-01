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Через коротке замикання у селі на Волині горів будинок

Через коротке замикання у селі на Волині горів будинок
У селі Смолява Горохівського району на вулиці Новоставській рятувальники ліквідували пожежу житлової будівлі.

Пожежа сталася ще 8 серпня. Про це повідомляє Горохівський районний відділ У ДСНС України у Волинській області, - пише Район.Горохів.

Ймовірною причиною загоряння рятувальники називають коротке замкнення електромережі.

Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає.

Через коротке замикання у селі на Волині горів будинок
Через коротке замикання у селі на Волині горів будинок
Через коротке замикання у селі на Волині горів будинок

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Теги: пожежа, Волинь
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