Через коротке замикання у селі на Волині горів будинок
Сьогодні, 14:47
У селі Смолява Горохівського району на вулиці Новоставській рятувальники ліквідували пожежу житлової будівлі.
Пожежа сталася ще 8 серпня. Про це повідомляє Горохівський районний відділ У ДСНС України у Волинській області, - пише Район.Горохів.
Ймовірною причиною загоряння рятувальники називають коротке замкнення електромережі.
Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає.
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Пожежа сталася ще 8 серпня. Про це повідомляє Горохівський районний відділ У ДСНС України у Волинській області, - пише Район.Горохів.
Ймовірною причиною загоряння рятувальники називають коротке замкнення електромережі.
Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає.
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