Як виглядав луцький вокзал пів століття тому. РЕТРОФОТО





Ретросвітлину Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.



"Таким був луцький вокзал в 70-х роках. Особисто мені сучасний більше подобається", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, як виглядав у Луцьку вокзал в 1970-х роках.Ретросвітлину опублікувала історик на сторінці у Facebook."Таким був луцький вокзал в 70-х роках. Особисто мені сучасний більше подобається", - йдеться у дописі.

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