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Як виглядав луцький вокзал пів століття тому. РЕТРОФОТО

Як виглядав луцький вокзал пів століття тому. РЕТРОФОТО
Показали, як виглядав у Луцьку вокзал в 1970-х роках.

Ретросвітлину опублікувала історик Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.

"Таким був луцький вокзал в 70-х роках. Особисто мені сучасний більше подобається", - йдеться у дописі.

Як виглядав луцький вокзал пів століття тому. РЕТРОФОТО

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Теги: луцький вокзал, пів століття тому, ретрофото
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Коментарі 1
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Гарні машинки А що це на задньому плані? Ах вокзал...
Хтось запостив фотку на своїй сторінці. Про це треба оголосити в новинах. А хто така Тетяна Яцечко-Блаженко? Чия знайома?
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