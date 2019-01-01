Як виглядав луцький вокзал пів століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:52
Показали, як виглядав у Луцьку вокзал в 1970-х роках.
Ретросвітлину опублікувала історик Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.
"Таким був луцький вокзал в 70-х роках. Особисто мені сучасний більше подобається", - йдеться у дописі.
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Ретросвітлину опублікувала історик Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.
"Таким був луцький вокзал в 70-х роках. Особисто мені сучасний більше подобається", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Хтось запостив фотку на своїй сторінці. Про це треба оголосити в новинах. А хто така Тетяна Яцечко-Блаженко? Чия знайома?