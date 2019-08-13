У Володимирі хочуть придбати медтехніку для діагностування раку
Сьогодні, 18:48
У Володимир-Волинській міськраді показали проект, за яким хочуть придбати медичне обладнання для раннього діагностування раку.
Про це інформує інтернет-видання «Княжий Град».
Проєкт «Партнерство громад для створення комплексу профілактично-діагностичних заходів по ранньому виявленню онкологічних захворювань жителів Володимир-Волинського субрегіону» обговорили сьогодні, 13 серпня, у Володимир-Волинській міській раді.
Заступник головного лікаря Володимир-Волинського ТМО Наталія Філімонюк зазначила, що, сьогодні вік онкохворих «молодшає», тож рання діагностика дуже важлива для пацієнтів.
«Проаналізувавши показники захворюваності та смертності, з’ясували, що у нас високий показник смертності від онкопатологій. Онкологія у нашому місті займає друге місце після серцево-судинних захворювань серед причин смерті населення», – зазначила Наталія Філімонюк.
На переконання заступниці головного лікаря, у рамках цього проекту можна не тільки закупити мамограф, а й придбати інше необхідне медичне обладнання для діагностики захворювань.
«Вчасна діагностика – запорука вчасного лікування! У Ковелі та Луцьку працює мамограф, і там значно кращі показники виявлення онкологічного захворювання. Ми сподіваємося, що завдяки цьому обладнанню – мамографу та УЗД-апарату – ми зможемо вчасно виявити захворювання і вилікуємо його», – додала заступник головного лікаря.
Начальник відділу проєктної діяльності Володимир-Волинської міськради Любов Саць розповіла присутнім про мету та основні завдання втілення цього проекту:
«Цей проект вже фактично є підготовлений. Його мета – збільшити кількість виявлених онкохворих серед жителів Володимир-Волинського субрегіону до 25%, а тим самим зменшити рівень смертності онкохворих до 2023 року до 10%. Це вдасться зробити завдяки проведенню на базі ТМО інформаційної політики щодо профілактики онкозахворювань та здійсненню ранньої діагностики.
За інформацією начальниці «проектного» відділу, загальна вартість проекту сягає 7 мільйонів 784 тисячі 602 гривень. З них – 80 %, а це частка у розмірі 6 227 686,40 грн, що надійдуть з державного бюджету. Решта – 20 %, тобто 1 556 921,60 грн, нададуть на умовах співфінансування громади, які долучаються до проекту.
Це зокрема, громади, жителі яких користуються послугами Володимир-Волинського ТМО: Володимир-Волинська, Війницька, Устилузька, Оваднівська, Зимнівська та Зарічанська.
За майже 8 мільйонів гривень пропонується придбати мамограф, УЗД-апарат з еластографією та автоматичний біохімічний аналізатор.
Голови Війницької Сергій Вербицький та Зимнівської ОТГ В’ячеслав Католик, а також присутні заступники голови Зарічанської ОТГ Ірина Лошенюк, Оваднівської – Іван Юрик та заступник голови Устилузької ОТГ Світлана Дубицька одностайно підтримали таку ініціативу і заявили про готовність долучатися на умовах співфінансування до цього проекту.
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Про це інформує інтернет-видання «Княжий Град».
Проєкт «Партнерство громад для створення комплексу профілактично-діагностичних заходів по ранньому виявленню онкологічних захворювань жителів Володимир-Волинського субрегіону» обговорили сьогодні, 13 серпня, у Володимир-Волинській міській раді.
Заступник головного лікаря Володимир-Волинського ТМО Наталія Філімонюк зазначила, що, сьогодні вік онкохворих «молодшає», тож рання діагностика дуже важлива для пацієнтів.
«Проаналізувавши показники захворюваності та смертності, з’ясували, що у нас високий показник смертності від онкопатологій. Онкологія у нашому місті займає друге місце після серцево-судинних захворювань серед причин смерті населення», – зазначила Наталія Філімонюк.
На переконання заступниці головного лікаря, у рамках цього проекту можна не тільки закупити мамограф, а й придбати інше необхідне медичне обладнання для діагностики захворювань.
«Вчасна діагностика – запорука вчасного лікування! У Ковелі та Луцьку працює мамограф, і там значно кращі показники виявлення онкологічного захворювання. Ми сподіваємося, що завдяки цьому обладнанню – мамографу та УЗД-апарату – ми зможемо вчасно виявити захворювання і вилікуємо його», – додала заступник головного лікаря.
Начальник відділу проєктної діяльності Володимир-Волинської міськради Любов Саць розповіла присутнім про мету та основні завдання втілення цього проекту:
«Цей проект вже фактично є підготовлений. Його мета – збільшити кількість виявлених онкохворих серед жителів Володимир-Волинського субрегіону до 25%, а тим самим зменшити рівень смертності онкохворих до 2023 року до 10%. Це вдасться зробити завдяки проведенню на базі ТМО інформаційної політики щодо профілактики онкозахворювань та здійсненню ранньої діагностики.
За інформацією начальниці «проектного» відділу, загальна вартість проекту сягає 7 мільйонів 784 тисячі 602 гривень. З них – 80 %, а це частка у розмірі 6 227 686,40 грн, що надійдуть з державного бюджету. Решта – 20 %, тобто 1 556 921,60 грн, нададуть на умовах співфінансування громади, які долучаються до проекту.
Це зокрема, громади, жителі яких користуються послугами Володимир-Волинського ТМО: Володимир-Волинська, Війницька, Устилузька, Оваднівська, Зимнівська та Зарічанська.
За майже 8 мільйонів гривень пропонується придбати мамограф, УЗД-апарат з еластографією та автоматичний біохімічний аналізатор.
Голови Війницької Сергій Вербицький та Зимнівської ОТГ В’ячеслав Католик, а також присутні заступники голови Зарічанської ОТГ Ірина Лошенюк, Оваднівської – Іван Юрик та заступник голови Устилузької ОТГ Світлана Дубицька одностайно підтримали таку ініціативу і заявили про готовність долучатися на умовах співфінансування до цього проекту.
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