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Били по голові: на Волині пограбували чоловіка

Били по голові: на Волині пограбували чоловіка
У Нововолинську на вулиці Княгині Ольги побили та пограбували чоловіка.

Інцидент трапився 4 серпня, – пише БУГ.

38-річного чоловіку нанесли декілька ударів по голові та рукам, після чого зірвали з плеча сумочку. Грабіжник викрав гроші в сумі 380 гривень та мобільний телефон, вартістю 4000 гривень.

По даному факту до ЄРДР внесли відомості за ч. 2 ст. 186 ККУ (грабіж, поєднаний з насильством).

Триває слідство.

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Теги: грабіж, Нововолинськ, Волинь
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