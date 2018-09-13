Били по голові: на Волині пограбували чоловіка





Інцидент трапився 4 серпня, – пише



38-річного чоловіку нанесли декілька ударів по голові та рукам, після чого зірвали з плеча сумочку. Грабіжник викрав гроші в сумі 380 гривень та мобільний телефон, вартістю 4000 гривень.



По даному факту до ЄРДР внесли відомості за ч. 2 ст. 186 ККУ (грабіж, поєднаний з насильством).



Триває слідство.

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