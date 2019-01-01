Де у Луцьку та на Волині не буде світла 14 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Горохівський район
1. с.Печихвости
09:00-17:00
ФОП Процюк В. В.-кіоск
ПАТ"Укртелеком"-АТС с.Печихвости
Печихвостівська сільська рада-Клуб
ФОП Яворська І.Г.-Будинок побуту
Печихвостівська сільська рада-Адмінбудинок
Церква-Введенська церква
Церква-Сторожка
Горохівське МСТ-Магазин
ФОП Шамрило О.В.-магазин
ФОП Шлапак В.К.- магазин
Печихвостівська сільська рада-Башня с. Печихвости:
вул. Центральна
с. Печихвости
вул. Садова
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-1, Л-3 КТП-99 09:30 – 16:00 ПП Шумік Б.А., ПП Назаревич Л.Т., ПП Супрунюк Г.В. с. Нуйно, вул. Янівка, вул. Перемоги, вул. Молоді.
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-156 09:30 – 16:00 ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П. с. Гута Боровенська, вул. Вижар, вул. Набережна, вул. Довга Нива.
3. КТП-300 10:00 – 16:00 с. Ворокомле, Шевченка, вул. Лісова, вул. Гагаріна.
4. КТП-204 10:00 – 16:00 Церква, Дитсадок, Скважина. с. Ворокомле, вул. Л.Українки.
Ківерцівський район
1. 9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2. 9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3. 9:00-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Куденчук А.Л.
ФОП Приступа М.В.
ФОП Нагорова В.Я.
ОСББ "Рейкол"
РЖКП №1
Ф.О.Дудка Ю. А.
ФОП Мацюк О.Я.
Ф.О. Догойда Ю.В.
Ков. Терцентр соц.обслуг.
ЖБК"Волинь"
ОСББ "Ясен"
ФОП Омелянюк В.М
ФОП Шайнюк А.К.
Гаражн.кооп.Промінь
ПАТ "Укрнафта"
ПФ "Юкон" – СК
ПП"Укр-Петроль"
ФОП Місюра О.В.
ОК "Підгірський-5"
ФОП Яскорський О.І
ТзОВ "Ковельрембуд" м.Ковель, вул.Липинського, Вітовського, Садова, О.Вересая, Нова, Підколодного, Варшавська, Володимирська,
2. ПЛ-10кВ Л.89-01
(ТП-33, ТП-181,
ТП-394, ТП-242,
ТП-205, ТП-182,
ТП-596, ТП-712,
ТП-183, ТП-87,
ТП-218, ТП-610,
ТП-239, ТП-240,
ТП-399) 9:00-17:00 ФОП Ковальчук В. С.,
Церква с. Вербка,
Ф.О. Лисюк В. О.,
Дубівське СТ,
ПАТ "Волиньгаз ",
Ковельське МТМО,
ПАТ "Укртелеком",
СТзОВ "Україна",
ФОП Данилевич О. М.,
ФОП М'якота О. Ф.,
Ф. О. Столярчук В. П.,
Ковельське Райво,
Райкульт відділ Кововельської РДА,
Рел. гр.Різд. Св. Івана Пр. с. Бахів,
Ф.О. Балецький С. Р.,
ФОП Солов'янчук А. Ф.,
СТзОВ "Білинське",
ФГ "Дуплянка СГК",
СП ТОВ "Шинака Україна",
Церква с. Білин,
Вол. дирекція УДППЗ,
ФОП Спичак Т. М.,
УПЦ Церква с. Білин,
ФОП Наконечний П. М.,
ФОП Шворак П. Є. с.Вербка,
с. Бахів,
с. Колодниця,
с. Білин.
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №295 9:00-17:00 с.Засмики
4. ПЛ-0,4кВ від КТП №28 9:00-17:00 Ковельське МТМО
Ковельське Райво
СВК "Надія"
Голобське споживче товариство
С/Р Майдан
Вол.дирекція УДППЗ с.Майдан
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
Інформацію не надано.
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-10кВ Л 58-04 від ВН-54 до ВН-75
9:00 – 17:00
Магазини, Військомат
м. Любомль вул.: Хлібна, Польова, Незалежності,Привітна, Стуса,
2 ЗТП-359 з ПЛ-10 9:00 – 17:00
Магазини, Школи
с. Заллісся, Пульмо, Вільшанка
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Кукли
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Молитовний дім м.Нововолинськ
6-мікрорайон, 2, 3, 8
2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-256 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Тиха, 6-30, 21, 23, 41-77
Ратнівський район
1. 10:00-16:30
с.Велемче.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14 ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15 ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче, с.Берегове с.Духче, с.Берегове
16 ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-10Л-27-08 від ЛР-40 10:00-17:00 с.Чевель. Текля.Глухи
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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Горохівський район
1. с.Печихвости
09:00-17:00
ФОП Процюк В. В.-кіоск
ПАТ"Укртелеком"-АТС с.Печихвости
Печихвостівська сільська рада-Клуб
ФОП Яворська І.Г.-Будинок побуту
Печихвостівська сільська рада-Адмінбудинок
Церква-Введенська церква
Церква-Сторожка
Горохівське МСТ-Магазин
ФОП Шамрило О.В.-магазин
ФОП Шлапак В.К.- магазин
Печихвостівська сільська рада-Башня с. Печихвости:
вул. Центральна
с. Печихвости
вул. Садова
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-1, Л-3 КТП-99 09:30 – 16:00 ПП Шумік Б.А., ПП Назаревич Л.Т., ПП Супрунюк Г.В. с. Нуйно, вул. Янівка, вул. Перемоги, вул. Молоді.
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-156 09:30 – 16:00 ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П. с. Гута Боровенська, вул. Вижар, вул. Набережна, вул. Довга Нива.
3. КТП-300 10:00 – 16:00 с. Ворокомле, Шевченка, вул. Лісова, вул. Гагаріна.
4. КТП-204 10:00 – 16:00 Церква, Дитсадок, Скважина. с. Ворокомле, вул. Л.Українки.
Ківерцівський район
1. 9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2. 9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3. 9:00-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Куденчук А.Л.
ФОП Приступа М.В.
ФОП Нагорова В.Я.
ОСББ "Рейкол"
РЖКП №1
Ф.О.Дудка Ю. А.
ФОП Мацюк О.Я.
Ф.О. Догойда Ю.В.
Ков. Терцентр соц.обслуг.
ЖБК"Волинь"
ОСББ "Ясен"
ФОП Омелянюк В.М
ФОП Шайнюк А.К.
Гаражн.кооп.Промінь
ПАТ "Укрнафта"
ПФ "Юкон" – СК
ПП"Укр-Петроль"
ФОП Місюра О.В.
ОК "Підгірський-5"
ФОП Яскорський О.І
ТзОВ "Ковельрембуд" м.Ковель, вул.Липинського, Вітовського, Садова, О.Вересая, Нова, Підколодного, Варшавська, Володимирська,
2. ПЛ-10кВ Л.89-01
(ТП-33, ТП-181,
ТП-394, ТП-242,
ТП-205, ТП-182,
ТП-596, ТП-712,
ТП-183, ТП-87,
ТП-218, ТП-610,
ТП-239, ТП-240,
ТП-399) 9:00-17:00 ФОП Ковальчук В. С.,
Церква с. Вербка,
Ф.О. Лисюк В. О.,
Дубівське СТ,
ПАТ "Волиньгаз ",
Ковельське МТМО,
ПАТ "Укртелеком",
СТзОВ "Україна",
ФОП Данилевич О. М.,
ФОП М'якота О. Ф.,
Ф. О. Столярчук В. П.,
Ковельське Райво,
Райкульт відділ Кововельської РДА,
Рел. гр.Різд. Св. Івана Пр. с. Бахів,
Ф.О. Балецький С. Р.,
ФОП Солов'янчук А. Ф.,
СТзОВ "Білинське",
ФГ "Дуплянка СГК",
СП ТОВ "Шинака Україна",
Церква с. Білин,
Вол. дирекція УДППЗ,
ФОП Спичак Т. М.,
УПЦ Церква с. Білин,
ФОП Наконечний П. М.,
ФОП Шворак П. Є. с.Вербка,
с. Бахів,
с. Колодниця,
с. Білин.
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №295 9:00-17:00 с.Засмики
4. ПЛ-0,4кВ від КТП №28 9:00-17:00 Ковельське МТМО
Ковельське Райво
СВК "Надія"
Голобське споживче товариство
С/Р Майдан
Вол.дирекція УДППЗ с.Майдан
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
Інформацію не надано.
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-10кВ Л 58-04 від ВН-54 до ВН-75
9:00 – 17:00
Магазини, Військомат
м. Любомль вул.: Хлібна, Польова, Незалежності,Привітна, Стуса,
2 ЗТП-359 з ПЛ-10 9:00 – 17:00
Магазини, Школи
с. Заллісся, Пульмо, Вільшанка
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Кукли
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Молитовний дім м.Нововолинськ
6-мікрорайон, 2, 3, 8
2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-256 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Тиха, 6-30, 21, 23, 41-77
Ратнівський район
1. 10:00-16:30
с.Велемче.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14 ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15 ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче, с.Берегове с.Духче, с.Берегове
16 ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-10Л-27-08 від ЛР-40 10:00-17:00 с.Чевель. Текля.Глухи
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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