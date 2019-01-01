Де у Луцьку та на Волині не буде світла 14 серпня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. с.Печихвости09:00-17:00ФОП Процюк В. В.-кіоскПАТ"Укртелеком"-АТС с.ПечихвостиПечихвостівська сільська рада-КлубФОП Яворська І.Г.-Будинок побутуПечихвостівська сільська рада-АдмінбудинокЦерква-Введенська церкваЦерква-СторожкаГорохівське МСТ-МагазинФОП Шамрило О.В.-магазинФОП Шлапак В.К.- магазинПечихвостівська сільська рада-Башня с. Печихвости:вул. Центральнас. Печихвостивул. СадоваВимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-1, Л-3 КТП-99 09:30 – 16:00 ПП Шумік Б.А., ПП Назаревич Л.Т., ПП Супрунюк Г.В. с. Нуйно, вул. Янівка, вул. Перемоги, вул. Молоді.2. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-156 09:30 – 16:00 ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П. с. Гута Боровенська, вул. Вижар, вул. Набережна, вул. Довга Нива.3. КТП-300 10:00 – 16:00 с. Ворокомле, Шевченка, вул. Лісова, вул. Гагаріна.4. КТП-204 10:00 – 16:00 Церква, Дитсадок, Скважина. с. Ворокомле, вул. Л.Українки.1. 9:00-18:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272. 9:00-18:00ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.КіверціКіверцівське міське споживче товариствоПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерцівул.45 років Перемогивул.Будівельників3. 9:00-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаПАТ "Державний ощадбанк України"ФОП Сосницька Олена ВікторівнаФОП Славіч Микола МиколайовиФОП Леошко Володимир ЄвгеновичФОП Шелепа Зоя ОлександрівнаФОП Літвінчук Жанна ВолодимирівнаФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Шевчук Володимир КонстантиновичФОП Колошко Євгенія МиколаївнаФОП Цибульський Андрій ВолодимировичФОП Мацута Сергій ПетровичФОП Славіч Андрій МиколайовичФОП Кошинська Галина Павлівна ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.Оликавул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,1. 9:00-17:00ФОП Куденчук А.Л.ФОП Приступа М.В.ФОП Нагорова В.Я.ОСББ "Рейкол"РЖКП №1Ф.О.Дудка Ю. А.ФОП Мацюк О.Я.Ф.О. Догойда Ю.В.Ков. Терцентр соц.обслуг.ЖБК"Волинь"ОСББ "Ясен"ФОП Омелянюк В.МФОП Шайнюк А.К.Гаражн.кооп.ПроміньПАТ "Укрнафта"ПФ "Юкон" – СКПП"Укр-Петроль"ФОП Місюра О.В.ОК "Підгірський-5"ФОП Яскорський О.ІТзОВ "Ковельрембуд" м.Ковель, вул.Липинського, Вітовського, Садова, О.Вересая, Нова, Підколодного, Варшавська, Володимирська,2. ПЛ-10кВ Л.89-01(ТП-33, ТП-181,ТП-394, ТП-242,ТП-205, ТП-182,ТП-596, ТП-712,ТП-183, ТП-87,ТП-218, ТП-610,ТП-239, ТП-240,ТП-399) 9:00-17:00 ФОП Ковальчук В. С.,Церква с. Вербка,Ф.О. Лисюк В. О.,Дубівське СТ,ПАТ "Волиньгаз ",Ковельське МТМО,ПАТ "Укртелеком",СТзОВ "Україна",ФОП Данилевич О. М.,ФОП М'якота О. Ф.,Ф. О. Столярчук В. П.,Ковельське Райво,Райкульт відділ Кововельської РДА,Рел. гр.Різд. Св. Івана Пр. с. Бахів,Ф.О. Балецький С. Р.,ФОП Солов'янчук А. Ф.,СТзОВ "Білинське",ФГ "Дуплянка СГК",СП ТОВ "Шинака Україна",Церква с. Білин,Вол. дирекція УДППЗ,ФОП Спичак Т. М.,УПЦ Церква с. Білин,ФОП Наконечний П. М.,ФОП Шворак П. Є. с.Вербка,с. Бахів,с. Колодниця,с. Білин.3. ПЛ-0,4кВ від КТП №295 9:00-17:00 с.Засмики4. ПЛ-0,4кВ від КТП №28 9:00-17:00 Ковельське МТМОКовельське РайвоСВК "Надія"Голобське споживче товариствоС/Р МайданВол.дирекція УДППЗ с.МайданІнформацію не надано.Інформацію не надано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-10кВ Л 58-04 від ВН-54 до ВН-759:00 – 17:00Магазини, Військоматм. Любомль вул.: Хлібна, Польова, Незалежності,Привітна, Стуса,2 ЗТП-359 з ПЛ-10 9:00 – 17:00Магазини, Школис. Заллісся, Пульмо, ВільшанкаВимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00-17:00с. Кукли1. 09:00-17:00Молитовний дім м.Нововолинськ6-мікрорайон, 2, 3, 82 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-256 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Тиха, 6-30, 21, 23, 41-771. 10:00-16:30с.Велемче.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна7 ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір8 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська13 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка14 ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі15 ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче, с.Берегове с.Духче, с.Берегове16 ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-10Л-27-08 від ЛР-40 10:00-17:00 с.Чевель. Текля.ГлухиВимкнень споживачів не заплановано.