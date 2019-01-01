На Волині 18-річний хлопець забрав мопед у неповнолітнього
Сьогодні, 15:51
У Нововолинську 18-річний юнак забрав мопед у неповнолітнього волинянина.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що у суботу, 10 серпня, 18-річний мешканець Нововолинська шахрайським шляхом, під приводом покататися, незаконно заволодів мопедом Honda Dio, належного 17-річному підлітку. Мопед вилучили та повернуть законному власнику. Про подію у поліцію повідомила мати потерпілого хлопця.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Зловмиснику за вчинення правопорушення загрожує покарання, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
Триває досудове слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що у суботу, 10 серпня, 18-річний мешканець Нововолинська шахрайським шляхом, під приводом покататися, незаконно заволодів мопедом Honda Dio, належного 17-річному підлітку. Мопед вилучили та повернуть законному власнику. Про подію у поліцію повідомила мати потерпілого хлопця.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Зловмиснику за вчинення правопорушення загрожує покарання, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
Триває досудове слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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