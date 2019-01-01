На Волині 18-річний хлопець забрав мопед у неповнолітнього

У Нововолинську 18-річний юнак забрав мопед у неповнолітнього волинянина.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що у суботу, 10 серпня, 18-річний мешканець Нововолинська шахрайським шляхом, під приводом покататися, незаконно заволодів мопедом Honda Dio, належного 17-річному підлітку. Мопед вилучили та повернуть законному власнику. Про подію у поліцію повідомила мати потерпілого хлопця.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Зловмиснику за вчинення правопорушення загрожує покарання, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.Триває досудове слідство.