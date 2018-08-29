Небезпечний батут: у Вараші дитина травмувалася на атракціоні





Так, до поліції 12 серпня о 18:00 надійшло повідомлення від медсестри приймального відділення, що до них доставили 11-річну місцеву жительку із попереднім діагнозом забійні рани обличчя, тулуба, рук, осаднення ніг, - пише ГУНП у Рівненській області.



Поліцейські встановили, що малолітня дитина, яка того дня гуляла із батьком у міському парку, отримала травми, у зв’язку з несправністю конструкції дитячого атракціону, а саме через обрив тросу.



У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 137 Кримінального кодексу України (невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх), поліцейські встановлюють усі обставини та осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, зокрема і власника атракціонів.



Потерпіла наразі проходить додаткове медичне обстеження.



Як пише видання



"Прошу уваги. Будьте обережні. Перш, ніж йти в парк відпочинку, що біля Дзвіночка, з дітьми - подумайте. Моя дитина, так сказати, "літала, де тільки могла і чим тільки могла" через те, що обірвався трос. Власники оцінили життя дитини в 2000 грн. Добре, що моя дитина залишилась жива, а гроші хай собі залишать", - пише Таня Винничок.



У коментарях жінка зазначає, що сталося це на банджі-батуті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Вараш дитина травмувалась на атракціоні.Так, до поліції 12 серпня о 18:00 надійшло повідомлення від медсестри приймального відділення, що до них доставили 11-річну місцеву жительку із попереднім діагнозом забійні рани обличчя, тулуба, рук, осаднення ніг, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські встановили, що малолітня дитина, яка того дня гуляла із батьком у міському парку, отримала травми, у зв’язку з несправністю конструкції дитячого атракціону, а саме через обрив тросу.У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 137 Кримінального кодексу України (невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх), поліцейські встановлюють усі обставини та осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, зокрема і власника атракціонів.Потерпіла наразі проходить додаткове медичне обстеження.Як пише видання "ЧаРівне" , у спільноті "Підслухано в Кузнецовську" (теперішнє місто Вараш, - ред.) у соцмережі facebook пишуть про нещасний випадок, який трапився у місцевому парку відпочинку:"Прошу уваги. Будьте обережні. Перш, ніж йти в парк відпочинку, що біля Дзвіночка, з дітьми - подумайте. Моя дитина, так сказати, "літала, де тільки могла і чим тільки могла" через те, що обірвався трос. Власники оцінили життя дитини в 2000 грн. Добре, що моя дитина залишилась жива, а гроші хай собі залишать", - пише Таня Винничок.У коментарях жінка зазначає, що сталося це на банджі-батуті.

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